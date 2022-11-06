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دراسة توضح أخطار المُحليات الصناعية على قلبك

06 نوفمبر 2022 . الساعة 08:31 بتوقيت القدس
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دراسة توضح أخطار المُحليات الصناعية على القلب

توصلت دراسة فرنسية حديثة إلى ارتباط المحليات الصناعية بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والدماغ.

بعد أن أشارت النتائج إلى أن تلك المحليات التي يستهلكها ملايين الأشخاص في العالم يوميًا وتتواجد في آلاف الأطعمة والمشروبات لا ينبغي اعتبارها بديلاً صحياً وآمناً عن السكر، وفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية.

وأكدت نتائج الدراسة، التي شملت 103 آلاف شخص فرنسي، إلى وجود ارتباط مباشر بين زيادة استهلاك المُحليات الصناعية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتناولت الدراسة، التي قادها خبراء من جامعة السوربون في باريس، تأثير تناول المحليات من جميع المصادر الغذائية، بما فيها المشروبات ومنتجات الألبان، وقارنها بخطر الإصابة بأمراض القلب أو الدورة الدموية. وبينت أن استهلاك المُحليات الصناعية ارتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 9 %. 

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المُحليات الصناعية #المُحليات الصناعية والقلب

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