تحديد موعد انطلاق بطولة كأس غزة لكرة القدم

غزة / مؤمن الكحلوت:

حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم موعد انطلاق الأدوار التمهيدية لبطولة كأس غزة، بعد توقف لموسمين.

وعلم موقع " فلسطين أون لاين"، أن اللجنة قررت بمصادقة من مجلس إدارة الاتحاد، إطلاق البطولة في العاشر من فبراير العام القادم أندية دوري الدرجتين الثانية والثالثة، على أن يتم إجراء القرعة يوم 24 يناير من العام القادم.

وستُلعب البطولة بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، حيث سيتأهل 8 فرق للمشاركة في الأدوار النهائية رفقة أندية الدرجتين الممتازة والأولى، علماً أن مشاركة أندية الدرجتين الثانية والثالثة إختيارياً حسب اللوائح والقوانين.

وسيُحدد الاتحاد موعد انطلاق الأدوار النهائية في موعد لاحق، لكن من المؤكد انطلاقها عقب نهاية بطولة الدوري العام بدرجاته المختلفة.