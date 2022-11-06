تويتر تطلق خدمة الاشتراك مقابل 8 دولارات شهريا

أطلقت شركة تويتر، أمس، السبت، خدمة الاشتراك الشهري بقيمة 8 دولارات، تتضمن منح حسابات المشتركين "العلامة الزرقاء" بعد التحقق من بياناتهم.

وقالت الشركة في تحديث لأجهزة "آبل" التي تعمل بنظام iOS، إن المستخدمين الذين "يشتركون الآن" يمكنهم الحصول على العلامة الزرقاء بجانب أسمائهم "تماما مثل المشاهير والشركات والسياسيين"، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان أصحاب العلامة الزرقاء الحاليون سيفقدون هذه الخاصية في حال عدم دفعهم المبلغ المحدد.

وفي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وصف المالك الجديد للمنصة إيلون ماسك، نظام تويتر الحالي الذي وصفه بـ(الأسياد/القرويون) الذي يميز أصحاب العلامة الزرقاء عن غيرهم بأنه "هراء".

وأوضح ماسك، وهو أغني شخص في العالم، أن رسم العلامة الزرقاء سيختلف من دولة لأخرى، مشيرا أن من يدفعون 8 دولارات سيكون لهم الأولوية في كثير من مميزات المنصة، وسيتمكنون من مشاركة فيديوهات طويلة، وتسجيلات صوتية وستظهر لهم إعلانات أقل بنسبة 50%.

وأعلن ماسك فتح باب المكافآت المالية لأصحاب المحتوى على منصة تويتر، وتحولها إلى مصدر دخل لمنشئي المحتوى.

وأتم الملياردير الأميركي رئيس شركتي "تسلا" و"سبايس إكس"، مؤخرا، صفقة الاستحواذ على شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار، وسارع إلى إقالة 4 من كبار مديري موقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت وثيقة داخلية أرسلت إلى موظفي تويتر اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية الجمعة، بأن "نحو 50% من الموظفين سيتأثرون" بعملية تسريح جارية في الشركة.

وبرّر الملياردير الأميركي إيلون ماسك قرار تسريح الموظفين بتويتر في تغريدة أمس السبت، بأنه لم يكن هناك خيار آخر أمام الشركة غير تخفيضها لعدد موظفيها وهي تخسر أكثر من 4 ملايين دولار يوميا.

المصدر / وكالات