برشلونة يهزم ألميريا ويتصدر الدوري الإسباني في ليلة وداع بيكيه

ودٌع جمهور برشلونة الذي احتشد في مدرجات ملعب "سبوتيغاي كامب نو" اسطورته ومدافعه جيرارد بيكيه الذي قرر الاعتزال، بأفضل طريقة ممكنة من خلال الفوز على ضيفه ألميريا 2-صفر وتصدر ترتيب الدوري الاسباني موقتاً ضمن المرحلة الثالثة عشرة السبت.

ورفع برشلونة رصيده الى 34 بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يلعب بضيافة رايو فايكانو الاثنين.

وكان بيكيه فاجأ الجميع الخميس بإعلان اعتزاله اللعب نهائياً عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به مؤكدا أن "مباراة السبت (ضد ألميريا في الدوري) ستكون الاخيرة لي في كامب نو".

وتابع في فيلم قصير تظهر فيه مشاهد وهو طفل يرتدي زي برشلونة "كرة القدم أعطتني كل شيء، برشلونة أعطاني كل شيء، وأنتم يا كاتالونيون أعطيتموني كل شيء. الآن وقد تحققت أحلام ذاك الولد، أريد أن أقول لكم إنه حان الوقت لوضع حد لهذه الرحلة".

وأعلن بيكيه اعتزاله عقب فشل الفريق في بلوغ الادوار الاقصائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا للعام الثاني تواليًا في ظل مسعى الادارة نحو حقبة جديدة.

خاض بيكيه مباراته الرقم 616 بألوان برشلونة، وهو خامس اللاعبين الاكثر خوضاً للمباريات في صفوف الفريق الكاتالوني، علماً أنّ الرقم القياسي بحوزه النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي حالياً (778 مباراة).

حمل بيكيه شارة القائد في مباراته الوداعية تقديراً لخدماته وقد دخل الملعب وسط استقبال رائع من جمهور البلاوغرانا.

حاز في صفوف برشلونة بجميع الألقاب المحلية (الدوري والكأس) والقارية (دوري الابطال) والعالمية (كأس العالم للأندية) ومنتخب اسبانيا بكأس العالم وكأس أوروبا.

وبالعودة الى مجريات المباراة، فقد احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح برشلونة اثر لمسة يد للمدافع البرازيلي كايكي داخل المنطقة فأنبرى لها البولندي روبرت ليفاندوفسكي لكنه سددها بالقائم (7).

وكان ليفاندوفسكي غاب عن المباراة الاخيرة لفريقه ضد فيكتوريا بلزن التشيكي في دوري الابطال (4-2) بعد ان فضل مدرب برشلونة تشافي فضل اراحته لخوضه العديد من المباريات.

فرض برشلونة سيطرة مطلقة على مجريات اللعب من خلال الاستحواذ على الكرة بنسبة كبيرة بلغت 78 في المئة. لكن على الرغم من ذلك، انفرد البلجيكي لارجي راميزاني بالحارس الالماني مارك اندري تير شتيغن الذي تصدى لمحاولته ببراعة (28).

ثنائية في الشوط الثاني

وفي مطلع الشوط الثاني نجح برشلونة في افتتاح التسجيل عندما تلقى الجناح الفرنسي عثمان ديمبيليه كرة امامية طويلة من سيرجيو بوسكيتس فراوغ مدافعين قبل ان يسددها زاحفة بيسراه لتستقر في الشباك (48).

وأضاف برشلونة الهدف الثاني عندما مرر خوردي ألبا باتجاه البديل أنسو فاتي الذي حلّ مكان فيران توريس فأطلقها قوية تصدى لها الحارس فرناندو مارتينيس من دون ان يلتقطها ليتابعها الهولندي فرانك دي يونغ المتربص داخل الشباك (62).

وخرج بيكيه وسط وقوف الجمهور تحية له في الدقيقة 84 بعد ان قام بمصلفحة زملائه والدموع تنهمر من عينيه وحلّ بدلاً منه الدنماركي اندرياس كريستنسن.

وفي مباراة أخرى، صعد أوساسونا الى المركز الخامس موقتاً بفوزه على سلتا فيغو 2-1 بفضل ثنائية لشيمي افيا مؤكداً انطلاقته القوية هذا الموسم.

في المقابل، خاض سلتا أول مباراة له بقيادة مدربه الجديد البرتغالي كارلوس كارفالال.

المصدر / وكالات