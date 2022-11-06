"درب لوسيل" في قطر.. مركز ترفيه وحي ينبض بأجواء المونديال

يشهد حي "درب لوسيل" في العاصمة القطرية الدوحة، إقبالا كبيرا من الجماهير والمواطنين والمقيمين، للاستمتاع بالأجواء التي تسبق انطلاق كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ويتكون مشروع "درب لوسيل" من 18 مبنى متعدد الاستخدامات، على امتداد 1.3 كيلومتر، من شارع الخور الساحلي وحتى أبراج ميدان السعد وسط مدينة لوسيل.

ورصدت الأناضول، السبت، الأجواء المفعمة بالحيوية والحماسة والفعاليات، في المنطقة التي تعد من أماكن الجذب الرئيسية لعشاق كرة القدم خلال كأس العالم 2022.

و تجمّع الكبار والصغار من جمهور "درب لوسيل" لمشاهدة عروض مذهلة لطائرات الدرون (المسيرة)، التي رسمت لليوم الثاني على التوالي لوحات مضيئة لأيقونات فنية متنوعة.

والخميس، افتتح "درب لوسيل" رسميا باحتفالات مبهرة، على أن يتحوّل إلى وجهة مميزة لزوار قطر خلال كأس العالم.

ويلعب "درب لوسيل" دورا محوريا في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية والثقافية، حيث سيكون العالم على موعد مع عروض ترفيهية في الشوارع واستعراضات ساحرة ستُنير المكان وتجعله ينبض بالحياة ليلًا نهارا، بمشاركة ألمع نجوم العالم.

وسيتمكن المشجعون في مونديال قطر 2022 من الاستمتاع بالعديد من الفعاليات التي سيشهدها الشارع من العاشرة صباحا وحتى الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي.

ويقع الحي قريبا من "استاد لوسيل" الذي سيستضيف المباراة النهائية من المونديال.

ومن المتوقع أن يستقبل المشروع المزوّد بمرافق خدمية ومطاعم على طول ممشى "بوليفارد"، 60 ألف شخص يوميا خلال المونديال.

وتنطلق البطولة في 20 نوفمبر الجاري، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت" في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يوما، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يسدل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تزامنا مع اليوم الوطني لقطر، في ملعب "لوسيل" الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.

المصدر / الأناضول