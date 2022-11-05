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عارضة أزياء فرنسية تعلن إسلامها

05 نوفمبر 2022 . الساعة 21:18 بتوقيت القدس
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا لعارضة الأزياء الفرنسية، مارين الحيمر، بعد إعلان اعتناقها الإسلام؛ الأمر الذي أثار تفاعلًا.

وكشفت الحيمر عن اعتناقها الإسلام، لافتة إلى إنها أسلمت قبل أشهر، ولم تفصح عن ذلك في حينه.

ونشرت الحيمر مقاطع فيديو على صفحتها المعرفة على انستغرام والتي يتابعها عليها نحو 1.4 مليون متابع.

من جهته أعاد علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نشر صور ومقاطع فيديو لحظة إعلان الحيمر إسلامها على صفحته الرسمية بتويتر.

وقال القرة داغي بتعليق: "ندرك أن الإسلام يطير بجناحي المعرفة والحرية، ونعلم أن الفضائل تنمو في الحريات.. عارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر نجمة تلفزيون الواقع في فرنسا تعلن إسلامها (...) في إسلامنا نثق بمنظومته العقلية والتشريعية".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مواقع التواصل الاجتماعي #الإسلام #عارضة أزياء

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