5 عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 5 عمليات إطلاق نار، واندلاع المواجهات في 13 نقطة، إلى جانب تفجير عبوة ناسفة، وعمليتي تصدي للمستوطنين وتحطيم مركبة لهم.

وفي القدس اندلعت مواجهات في كل من أبو ديس وبيت اجزا، إلى جانب اندلاع مواجهات غفي حاجز بيت ايل في رام الله.

وفي نابلس اندلعت المواجهات في جماعين وقصرى وبورين، كما تصدى الشبان للمستوطنين، بينما شهد حاجز الجلمة في جنين عملية إطلاق نار مرتين في أوقات مختلفة وتفجير عبوة ناسفة، إلى جانب عمليات إطلاق نار في كل من حاجز موفودوتان وسالم.

واندلعت مواجهات في عزون بقلقيلية، والمدخل الشمالي في بيت لحم، وتصدى الشبان للمستوطنين وحطموا مركباتهم في حوسان.

وأطلق مقاومون النار في دورا في الخليل، واندلعت مواجهات في مفرق طارق بن زياد ومثلث خرسا والبلدة القديمة ومخيم العروب.

وفيما يتعلق لعمليات النوعية، فقد سجلت الضفة عملية إطلاق النار على حاجزي سالم وموفودوتان وكذلك إطلاق النار مرتين والقاء عبوات ناسفة على حاجز الجلمة جنين، إلى جانب إطلاق نار على قوات الاحتلال قرب بلدة دورا في الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين