"كتلة الصحفي" تنظم مخيم "مفتاح العودة 1"

نظمت كتلة الصحفي الفلسطيني بمنطقة غرب غزة مخيم "مفتاح العودة 1" الإعلامي بمشاركة 30 إعلامية، في إطار جهودها المستمرة في صقل مهارات الصحفيين الفلسطينيين بالمنطقة.

وتنوعت فقرات المخيم -الذي استمر على مدار يومين وعقد على شاطئ بحر شمال قطاع غزة- ما بين التدريب والترفيه، فقدمت استشارية الحياة الزوجية سماح دبور محاضرة بعنوان "الاستشارات العائلية"، بينما أعطت الصحفية مريهان أبو لبن محاضرة بعنوان "بين الأمومة والإعلام".

وفي فقرات أخرى، تناول الصحفي يحيى اليعقوبي الحديث عن تجربته في محاضرة بعنوان "كيف تحصدين الجوائز في عالم الصحافة؟"، فيما قدمت الشيف سمر النباهين محاضرة حملت عنوان "أخطاء لا ترتكبيها في المطبخ"، بينما أعطى المدرب ماجد الزبدة محاضرة حول "فن الإلقاء" والتواصل مع الآخرين.

واختتمت فقرات المخيم مع محاضرة قدمها الفنان علي نسمان بعنوان "الكوميديا في خدمة القضية الفلسطينية".

إضافة إلى ذلك، "استمتعت المشاركات بفقرات فنية وترفيهية ومسابقات متنوعة امتزجت بين أصوات البحر وهدوء المكان، بصخب المنافسة، في أجواء جميلة أخرجتهم من حالة التدريب التقليدي بين قاعات مكتبية وجدران إلى مكان واسع" تقول رئيس مجلس الكتلة بمنطقة غرب غزة وردة الزبدة.

وأكدت الزبدة، أن كتلة الصحفي حرصت على دعوة الإعلاميات من كافة التوجهات التنظيمية بمنطقة غرب غزة، وتنوع جدول فقرات وفعاليات المخيم بين صقل مهارات الصحفيات والتفريغ النفسي عنهن، بشكل تتناسب فيه الفقرات مع طبيعة مكان انعقاد المخيم على شاطئ البحر.

أسماء حمد، إحدى المشاركات أعربت عن سعادتها بالمشاركة بالمخيم، وقالت: "الحقيقة أننا استفدنا من المحاضرات المتنوعة، وتجارب الصحفيين كتجربة الصحفية مريهان أبو لبن، وكيفية المشاركة في الجوائز العالمية مع الصحفي يحيى اليعقوبي، إضافة لتعرفنا على صحفيات جدد واستفادتنا بمعلومات جديدة".

من جانبها، وصفت المشاركة زينب البواب المخيم بـ "القيّم"، وأعربت عن سعادتها بالتواجد بين "إعلاميات مثقفات"، مؤكدةً، أن المخيم أضفى لها الكثير من المعلومات بما يخص الإعلام خاصة موضوع "فن الإلقاء والخطابة" الذي تعلمت منه الأداء الصوتي الناجح، وكذلك تجربة إعلامية لإعلامي ناجح "أوصل لنا أن الإعلام رسالة ليست سهلة، تحتاج منا التضحية من أجل خدمة الوطن".

من جهتها، وصفت المشاركة نسرين راضي، المخيم بـ "الرائع"، والذي حمل في طياته العديد من الفقرات، وضم محاضرات متعددة أعطت رونقا مميزًا للمخيم.

رئيس تجمع النقابات المهنية بمنطقة غرب غزة د. سائد عايش من ناحيته، شكر مجلس كتلة الصحفي الفلسطيني بمنطقة غرب غزة، على النشاط، مؤكدًا، أهمية اللقاءات التدريبية والمخيمات في تطوير الصحفي الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين