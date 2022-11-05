بعد قرار تسريح نصف الموظفين.. ماذا يجري بحق "تويتر"؟

بدأت منصة "تويتر" Twitter Inc، يوم الجمعة، موجة تسريح نصف موظفيها تقريبا تحت إشراف مالكها الجديد الملياردير إيلون ماسك. لكن هل هذه التدابير تشكل خرقا للقوانين الأميركية؟

إليك التفاصيل.. لا يبدو أن قرارات الإدارة بصرف الموظفين ستمر مرور الكرام، إذ تواجه الشركة بالفعل دعوى جماعية مقترحة تدعي أن عمليات التسريح تنتهك قوانين الولايات المتحدة وولاية كاليفورنيا، ما لم يُعطى الموظفون إشعارا مسبقا أو مكافأة مالية مقابل إنهاء خدمتهم.

فما الذي يفرضه القانون الأميركي عند تسريح موظفين من الشركات؟

يطالب القانون الفيدرالي الخاص بإشعار الموظفين قبل الصرف وإعادة تدريبهم (WARN)، وعلى الشركات التي تشغّل 100 موظف أو أكثر تقديم إشعار قبل 60 يوما من الانخراط في عمليات التسريح الجماعي للعمال.

ويُعرّف القانون عمليات التسريح الجماعي بأنها تلك التي تشمل ما لا يقل عن 500 موظف خلال فترة 30 يوما، أو 50 موظفا على الأقل إذا كان تسريح العمال يطاول ما لا يقل عن ثلث القوى العاملة في الشركة.

بخلاف ذلك، يمكن لأصحاب العمل، كخيار بديل، منح العمال 60 يوما من تعويضات نهاية الخدمة بدلا من تقديم هذا الإشعار.

ما هي عقوبات انتهاك القانون الأميركي الخاص بصرف العمال؟

يمكن أن يُطلب من صاحب العمل، الذي يتبين أنه انتهك قانون "وارن"، منح العمال المسرحين 60 يوما من الأجر. وهو يفرض أيضا غرامة 500 دولار لكل انتهاك يوميا. كما تفرض القوانين المماثلة في ولاية كاليفورنيا وبعض الولايات عقوبات مماثلة.

ما هي الاتهامات الموجة إلى "تويتر" بصرفها الموظفين؟

تدعي الدعوى المرفوعة في محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية في وقت متأخر من يوم الخميس أن "تويتر" أغلق الحسابات المالية للموظفين المصروفين يوم الخميس، بما يشير إلى أنهم سيفقدون وظائفهم قريبا.

ويقول أحد المدّعين الخمسة، ومقره كاليفورنيا، إن خدماته أُنهيت في 1 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي من دون إشعار مسبق أو منحه تعويض إنهاء الخدمة، فيما لم تستجب "تويتر" لطلب التعليق.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، كتب إيلون ماسك على موقع تويتر أن "كل شخص خرج من منصبه عُرض عليه 3 أشهر من إنهاء الخدمة، وهو ما يزيد بنسبة 50% عن المطلوب قانونا".

محامية المدعين شانون ليس-ريوردان قالت، يوم الجمعة، إنه يبدو أن "تويتر" تبذل جهدا للامتثال لقانون "وارن" من خلال عرض دفع رواتب بعض الموظفين حتى 4 يناير/كانون الثاني 2023، مشيرة إلى اتفاقيات عرضت عليهم الأسبوع الماضي تطالبهم بالتنازل عن قدرتهم على مقاضاة "تويتر" مقابل دفع تعويضات.

كما قالت إنها تحقق في "كيفية اختيار" منصة "تويتر" الموظفين المشمولين بقرار التسريح، وما إذا كان هناك أي تمييز بينهم أو نيات انتقامية بحق أي منهم.

هل خضعت شركة "تسلا" سابقا للتقاضي بموجب قانون "وارن"؟

رُفعت دعوى قضائية ضد شركة السيارات الكهربائية "تسلا" Tesla Inc التي يملكها ماسك في محكمة اتحادية في تكساس خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بتهمة انتهاك قانون "وارن"، من خلال تطهير مفاجئ لقوة العمل في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تسريح 500 عامل في مصنع سباركس، نيفادا.

وتمثل المحامية ليس-ريوردان أيضا العمال في قضية "تسلا"، التي قالت إدارتها إنها كانت مجرد "ضبط مناسب" من خلال فصل العمال ذوي الأداء الضعيف وعدم الانخراط في تسريح العمال الذي يتطلب إشعارا مسبقا.

وفي الشهر الماضي، قال قاضٍ فيدرالي إن على عمال "تسلا" متابعة دعاواهم في تحكيم خاص بدلا من المحكمة.

ويمكن أن تنشأ المشكلة نفسها في الدعوى المرفوعة ضد "تويتر"، علما أن أكثر من نصف العاملين في القطاع الخاص في الولايات المتحدة وقعوا على اتفاقيات للتحكيم في النزاعات القانونية المتعلقة بالتوظيف.

هل ازدادت الدعاوى الخاصة بقانون "وارن" لصرف الموظفين في الولايات المتحدة؟

لقد واجه أرباب العمل تزايدا لافتا في الدعاوى القضائية المرفوعة بموجب قانون "وارن" وقوانين الولايات أثناء جائحة كورونا، حيث أغلقت العديد من الشركات فجأة أو أنهت العديد من عقود موظفيها.

حينها، قامت كل من "إنتربرايز رنت ايه كار" Enterprise Rent-A-Car و"هيرتز كورب" Hertz Corp وسلسلة مطاعم "هوترز" Hooters وشركة "روزن هوتيلز أند ريسورتس" Rosen Hotels and Resorts Inc في فلوريدا بتسوية دعاوى قضائية بموجب قانون "وارن" بشأن تسريح العمال نتيجة تداعيات الوباء.

ولجأت "روزن" إلى تسوية مطالبات 3600 عامل مقابل 2.3 مليون دولار، فيما وافقت "إنتربرايز" على دفع 175 ألف دولار لنحو 1000 عامل. كما دفعت "هيرتز" و"هوترز" مبالغ لم يكشف عنها للعلن.

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات