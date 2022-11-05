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إصابات بالاختناق خلال مواجهات بمحيط جامعة القدس

05 نوفمبر 2022 . الساعة 19:47 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

 أصيب عشرات الطلبة والمواطنين، مساء اليوم السبت، بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في محيط الجامعة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز السام تجاه الطلبة والمواطنين وسيارتهم، وتجاه منازل القريبة منها.

كما اندلعت النيران، في الأشجار المحيطة بجامعة القدس، جراء قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال تعمدوا إلقاء القنابل الحارقة في الحرش المحاذي لحرم الجامعة ما أدى إلى اشتعال النيران في الأشجار والحدائق الخاصة بالجامعة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جامعة القدس #الاحتلال الإسرائيلي

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