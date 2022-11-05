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مصير مشاركة سون في كأس العالم بعد إصابته

05 نوفمبر 2022 . الساعة 20:08 بتوقيت القدس
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مصير مشاركة سون في كأس العالم بعد إصابته

تسود حالة من التفاؤل حول قدرة الكوري الجنوبي، سون هيونغ مين، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، على الحضور في قطر، منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022 رفقة بلاده.

وكان سون قد تعرَّض لإصابة في الرأس، بعد احتكاكه مع المدافع الكونغولي شانسيل مبيمبا، خلال فوز توتنهام 2-1 على مُستضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي، الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-23.

وتبين عقب ذلك إصابة اللاعب بكسر حول عينه اليسرى، ثم خضع صاحب الـ30 عامًا لعملية جراحية ناجحة بعد الكسر الذي حدث في تجويف العين، مع وجود شكوك حول إمكانية مشاركته مع كوريا الجنوبية في المونديال، الذي أوقعت قرعته المنتخب الكوري الجنوبي في المجموعة الثامنة، رفقة البرتغال والأوروغواي وغانا.

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، في تقرير لها، أنّ الطاقم الطبي في توتنهام يؤكد أن سون سيكون قادرًا على المشاركة مع كوريا الجنوبية في كأس العالم.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كوريا الجنوبية #كأس العالم #سون

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