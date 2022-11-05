ليفربول يبدأ تحركاته لتمديد عقد نجمه البرازيلي

كشف موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي، اليوم السبت، أن نادي ليفربول، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ"، منفتح على تمديد عقد مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وكان فيرمينو انتقل إلى ليفربول بداية موسم 2016-17 قادمًا من هوفنهايم الألماني، بعقد يمتد لـ5 سنوات، وفاز مع النادي بألقاب في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، خلال الفترة التي قضاها مع الفريق، الذي ينتهي ارتباطه معه بنهاية الموسم الجاري 2022-23.

ومع بداية العام القادم، يحق للمهاجم التفاوض مع أي فريق بسبب دخوله الأشهر الستة الأخيرة في عقده مع النادي، لكن إدارة ليفربول تسعى لقطع الطريق على الطامعين في الحصول على خدمات النجم البرازيلي.

وأكد "فوتبول إنسايدر" أن إدارة نادي ليفربول حسمت قرارها بشأن تمديد عقد فيرمينو، قبل انتهائه في 30 يونيو 2023، وستبدأ بالتفاوض مع اللاعب خلال الأيام القادمة، وأردف الموقع قائلًا: "الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أبلغ الإدارة بالتحرك من أجل تمديد عقده (فيرمينو)، ليبقى (اللاعب) في المواسم المقبلة، لأنه ما زال لديه الكثير ليقدمه مع ليفربول".

المصدر / وكالات