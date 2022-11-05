تفاصيل مباريات دوري الدرجة الممتازة والأولى

غزة/ وائل الحلبي:

عاد اتحاد بيت حانون بنقطة ثمينة من أمام شباب رفح في اطار الجولة التاسعة من دوري الدرجة الممتازة، واحتكم خدمات النصيرات والصداقة للتعادل، وحقق نماء فوزا كاسحا على جاره بيت لاهيا في اطار نفس الجولة بالدرجة الأولى.

الدوري الممتاز

شباب رفح × اتحاد بيت حانون

فرض فريق اتحاد بيت حانون التعادل الإيجابي على مضيفه شباب رفح بهدف لمثله، في الوقت القاتل من المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح.

نقطة التعادل رفعت رصيد شباب رفح إلى 18 نقطة في المركز الأول مؤقتاً، فيما رفع بيت حانون رصيده إلى 9 نقاط، وبقي في المركز التاسع.

شباب رفح افتتح التسجيل عبر مؤمن البواب(55)، لكن هدف التعادل لبيت حانون جاء من خلال عبد الكريم نصير في الدقيقة(90+3).

خدمات النصيرات × الصداقة

وفي مباراة ثانية حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة خدمات النصيرات مع ضيفه الصداقة في المباراة التي أقيمت على ملعب الدرة.

نقطة التعادل رفعت رصيد الصداقة إلى 11 نقطة في لمركز السابع مؤقتاً، وبقي خدمات النصيرات في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

دوري الدرجة الأولى

نماء × بيت لاهيا

حقق فريق نماء فوزاً كاسحاً على بيت لاهيا بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما على ملعب بيت حانون.

وعزز نماء تواجده في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، وتجمد رصيد اللهاونة عند 9 نقاط في المركز الثامن.

سجل أهداف نماء، سعيد السباخي (31+57)، محمد القاضي (45)، عاهد أبو مراحيل (52+56)، بينما سجل هدف بيت لاهيا، إبراهيم أبو المعزة (78).

دوري الدرجة الثانية

استعاد خدمات المغازي صدارة ترتيب دوري الدرجة الثانية "فرع الوسطى والجنوب" بعد فوزه على شباب معن (2-1)، ليرفع الفائز رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد معن عند 12 نقطة وبقي في المركز الرابع.



