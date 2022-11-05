رفع صور شهداء "عرين الأسود" في "نهائي كأس السوبر السوري"

رفعت جماهير سورية، صور الشهداء إبراهيم النابلسي جميل العموري عدي التميمي ووديع الحوح خلال نهائي كأس السوبر لكرة السلة.

وجرت المباراة بين فريق الوحدة مع نظيره أهلي حلب، على صالة الفيحاء في العاصمة السورية دمشق.

وبعث جمهور دمشق رسالةً إلى أخوتهم في فلسطين رسالةً من خلال اللافتة التي رُفِعَتْ مع عزف نشيد الجمهورية العربية السورية قبل المباراة.

وكُتِبَ على اللافتات: من دمشق إلى فلسطين؛ بلا حدود المجدللأسود، تزامنت مع رفع صور الشهداء.

ولم تكنْ هذه هي المرة الأولى التي يُرسلُ فيها الجمهور الدمشقي وخاصة جمهور نادي الوحدة الرياضي رسائل تضامنية مع القضية الفلسطينية سواء من خلال هتافاتهم أو من خلال العبارات التي يحملونها في مختلف النشاطات الرياضية.









المصدر / فلسطين أون لاين