إصابة ميسي قبل 15 يوماً من كأس العالم وباريس يعلن التفاصيل

سيغيب النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي عن مواجهة باريس سان جرمان ومضيفه لوريان الأحد في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بحسب ما أعلن السبت المتصدر الذي سيريح أيضاً قلب دفاعه الدولي بريسنيل كيمبيمبي، قبل أسبوعين من كأس العالم 2022 في قطر.

وتعرض ميسي (35 عاماً) "لالتهاب في وتر أخيل" وسيخضع للعلاج، بحسب ما أعلن فريقه

كما تعرض كيمبيمبي لاصابة في وتر أخيل وغاب عن رحلة يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء "وسيتابع تمارينه الفردية".

شرح المدرب كريستوف غالتييه في مؤتمر صحافي "ليو لديه التهاب في الوتر، اعتقد انه سيكون جاهزاً للمباراة المقبلة، على غرار بريسنيل الذي يتابع مرحلة التعافي نظراً للضربة التي تلقاها".

ويخوض حامل لقب الدوري الأحد مباراته العاشرة منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر.

المصدر / وكالات