رسمياً.. لاعب جديد في منتخب إنجلترا يغيب عن كأس العالم 2022

سيغيب بن تشيلويل، ظهير أيسر منتخب إنجلترا، عن كأس العالم 2022 في كرة القدم المقرر بعد أسبوعين، بعد تعرضه لاصابة في عضلات باطن الركبة، بحسب ما أعلن اللاعب السبت.

قال لاعب تشلسي في حسابه على تويتر "بعد اصابتي بالرباط الصليبي (تشرين الثاني/نوفمبر 2021)، قاتلت كثيراً للعودة قبل كأس العالم. كان أحد أحلامي. للأسف لن تكون الأمور ممكنة بحسب نتائج الفحوص".

أضاف اللاعب الذي عرج في مباراة دينامو زغرب الكرواتي ضمن دوري أبطال أوروبا الأربعاء "سأقوم بكل شيء كي أعاود اللعب مع تشلسي قريباً".

وغاب تشيلويل (25 عاماً و17 مباراة دولية) عن قسم كبير من الموسم الماضي، قبل ان يعود أخيراً.

وكان من المتوقع مشاركته في بعثة إنجلترا التي افتقدت زميله في تشلسي ريس جيمس المصاب بركبته في تشرين الاول/اكتوبر ضد ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وتعاني إنجلترا من اصابة كايل ووكر ظهير مانشستر سيتي بطل الدوري، ولاعب الوسط كالفن فيليبس الهامين في تشكيلتها ضمن كأس أوروبا الاخيرة عندما بلغ منتخب "الأسود الثلاثة" المباراة النهائية.

المصدر / AFP