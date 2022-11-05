انطلاق أعمال المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون

انطلقت اليوم السبت، أعمال المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون في قطاع غزة والشتات، بعد منع إقامته من قبل أمن السلطة بالتزامن في رام الله.

وقال رئيس المؤتمر عمر عساف في كلمة مسجلة، والذي اعتقلته أجهزة أمن السلطة قبيل انعقاده، "عزمنا على عقد المؤتمر شاء من شاء وأبى من أبى، ونقول باسم زملائنا في اللجنة التحضيرية، إن دماء شهداء شعبنا على امتداد الوطن، شقّت طريق الحرية وتحرير الأرض، فلها كل التحية والوفاء".

وأضاف عساف في كلمة مسجلّة له، أنّ "رسالة الشهداء والأسرى هي رسالة المؤتمر وأجندتهم هي أجندتنا داخلية كانت أم خارجية"، مخاطبا "أصحاب الاجندات الهزيمة رسالتنا خيار الكفاح والمقاومة وتحرير فلسطين واستعادة الأرض بأغوارها وجبالها وبحرها واستعادة حقوق شعبنا غير منقوصة".

وأكدّ أن المشروع يقوم على وحدة الشعب والتمسك بالمنظمة ممثلا شرعيا وحيدا لشعبنا، والعمل لاستعادتها وتحريرها ممن حاول ولا يزال توظيفها لصالح تمرير مشاريع تصفوية، وعلى رأسها أوسلو التي زيّفت إرادة شعبنا الفلسطيني".

وشددّ عساف على ضرورة تحرير المنظمة من فريق وضع مصلحته الشخصية فوق الوطن، متابعا: "من وقع بانتخابات المجلس الوطني اليوم يستخدم أدواته القمعية لمنع الشعب من المطالبة بعقدها".

ولفت الى الجهود التي بذلت بشكل دائم خلال الفترة السابقة؛ "للوصول الى لحظة الإعلان عن المؤتمر بمعزل عن أي تباين سياسي".

وأوضح أن المؤتمر يركز على 3 عناصر وهي "وحدة الشعب والتمسك بالمنظمة والعودة للامتثال بإرادة شعبنا بالطرق الديمقراطية".

ونبه عساف إلى خطورة المرحلة التي تعيشها قضيتنا، "أمام قيادة معزولة عن شعبها وقواه الحية، وراهنت على وهم وسراب الحل الأمريكي الإسرائيلي خلال عقود خاتمة مشروعها بمشروع لا افق له، أوصل شعبنا لما فيه من واقع لا مجال لإخفائه".

وأشار إلى وجود انعدام أي حلول تقدم أدنى حقوق شعبنا، متابعا: "يواصل شعبنا طريقا مجربا في كل بقاع الأرض وعبر التاريخ وهو المقاومة، وهي امتداد ثورة شعبنا على مدى العقود الماضية".

وأوضح أن المؤتمر سينبثق عنه هيئة وطنية لتوجيه إعادة بناء منظمة التحرير. "عزمنا على عقد المؤتمر شاء من شاء وأبى من أبى، ونقول باسم زملائنا في اللجنة التحضيرية، إن دماء شهداء شعبنا على امتداد الوطن، شقّت طريق الحرية وتحرير الأرض، فلها كل التحية والوفاء".

وأضاف عساف في كلمة مسجلّة له، أنّ "رسالة الشهداء والأسرى هي رسالة المؤتمر وأجندتهم هي أجندتنا داخلية كانت أم خارجية"، مخاطبا "أصحاب الأجندات.











المصدر / فلسطين أون لاين