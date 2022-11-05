جامعة مغربية تفتتح كنيسًا يهوديًا داخلها

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، اليوم السبت، عن افتتاح جامعة مغربية لكنيس يهودي داخلها.

وقالت الصحيفة العبرية، إنه تم بناء الكنيس داخل جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة مراكش، مضيفة أنه بني إلى جوار مسجد.

وبهذه الخطوة يصبح المغرب الدولة العربية والإسلامية الأولى على الإطلاق التي تفتتح كنيسا يهوديا بجامعاتها.

ووفق الصحيفة العبرية فإن افتتاح الكنيس يأتي بفضل جهود جمعية "ميمونة"، والاتحاد السفاردي الأميركي، وهو منظمة يهودية مقرها نيويورك.

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وقال مؤسس جمعية ميمونة المهدي بودرة إن بناء الكنيس اليهودي داخل حرم جامعي في العالم العربي لأول مرة على الإطلاق وبجوار مسجد جديد يعتبر "مثالا على التعايش بين الطوائف داخل المغرب".

وتسارعت وتيرة التطبيع الإسرائيلي المغربي في المجالات المختلفة، منذ التطبيع الدبلوماسي الذي جرى بينهما في ديسمبر 2020 في إطار اتفاقات "أبراهام" التي أبرمت بدعم من واشنطن.

وشهد المغرب ودولة الاحتلال زيارات عدة متبادلة أجراها مسؤولون رفيعو المستوى مؤخرا، كان أكثرها خطورة زيارة وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس جيش الاحتلال أفيف كوخافي للمغرب.

المصدر / فلسطين أون لاين