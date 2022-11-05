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"المعابر" تعلن إحصائية أعداد الوافدين والمغادرين عبر حاجز بيت حانون

05 نوفمبر 2022 . الساعة 13:56 بتوقيت القدس
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حاجز بيت حانون- إيرز (أرشيف)

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (30 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2022).

وأوضحت الإحصائية التي نشرتها على موقع الوزارة الإلكتروني، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 10053 مغادرين، فيما بلغ عدد الوصول 10014 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 10323 مواطناً و127 أجنبياً، و53 من فلسطينيي الداخل، و157 من الأجانب الذين زاروا قطاع غزة مؤخرًا.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 9761 مواطناً، و159 أجنبياً، و89 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 5 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ يربط بين القطاع والأراضي المحتلة عام 1948م.

المصدر / فلسطين أون لاين
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