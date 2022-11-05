كتلة الصحفي تستنكر اعتداء السلطة على الصحفيين والقامات الوطنية برام الله

استنكرت كتلة الصحفي الفلسطيني، اعتداء السلطة السافر على الصحفيين والقامات الوطنية في الضفة المحتلة، مؤكدة أنّ ذلك يمثل اختراقًا جديدًا للقوانين والحقوق الدولية والإنسانية، كما أنه يتناقض مع المساعي نحو الوحدة الفلسطينية ونتائج قمة الجزائر الأخيرة.

وأضافت الكتلة في بيان لها، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم السبت، أنه في الوقت الذي تتجه فيه جهود شعبنا الفلسطيني بكافة مكوناته المجتمعية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من خلال عقد "المؤتمر الشعبي- 14 مليون" في مدينة رام الله، تسعى أجهزة أمن السلطة لمحاولة إفشال المؤتمر الذي تقيمه شخصيات وطنية وشعبية وقطاعات واسعة من أبناء شعبنا في الداخل والخارج.

وأردفت: بعد محاولات منع إقامة المؤتمر في مناطق الضفة المحتلة، قامت أجهزة أمن السلطة بنشر عناصرها بمكان عقد المؤتمر واحتجاز القائمين عليه من الصحفيين والشخصيات الوطنية، بل وتمادت باعتقال عضو التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف.

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وطالبت كتلة الصحفي السلطة بكفّ يدها ووقف حالة الاستفراد بالمنظومة الصحفية والوطنية في الضفة المحتلة والعمل على إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والسياسة، "فالعقلية الأمنية التي تدير فيها السلطة الملفات المجتمعية لن تزيد الحالة الفلسطينية إلا سوءًا".

ودعت المؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية في الضفة للتدخل العاجل، وإدانة موقف السلطة الذي يواصل انتهاك الحريات والتعدي على كل الأعراف الوطنية، في الوقت الذي يعيش فيه أبناء شعبنا تحت وطأة الاحتلال والاعتقالات والقتل الممنهج، وبهذه الممارسات تعد السلطة شريكًا مع الاحتلال في العدوان على شعبنا.

كما ودعت كافة الفصائل وقوى شعبنا إلى رفع صوتها عاليًا واتخاذ موقف مسؤول ومُوحّد لفضح سياسة السلطة والضغط لإطلاق سراح المعتقلين.

المصدر / فلسطين أون لاين