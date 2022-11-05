تقرير شامل عن المدن والشقق المصرية في قطاع غزة-فلسطين

محمد إسماعيل

في أواخر ديسمبر من العام 2021، أعلنت اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة، عن المرحلة الثانية من خطة إعادة الإعمار بالقطاع وتضمن مشاريع كبيرة وأهمها بناء ثلاث مدن مصرية في قطاع غزة.

وصرح المهندس المصري عمرو عارف، مدير مشروعات الإعمار في اللجنة المصرية في قطاع غزة، في تصريحات صحيفة، على واقع حفل مراسم بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة الإعمار قطاع غزة.

وقال "عارف"، مدير مشروعات إن "المرحلة الأولى من الإعمار، انتهت بإزالة ركام المباني المدمرة بعد الحرب الأخيرة على القطاع.

وأضاف أن "المرحلة الثانية من الإعمار تتكون من 6 مشاريع، وتتمثل بإنشاء 3 مدن سكنية أكبرها في مدينة الزهراء (وسط القطاع)، وبلدة جباليا (شمالي القطاع)، ومدينة بيت لاهيا (شمال شرق القطاع)، وبالإضافة إلى تطوير شارع الرشيد (البحر)، وتطوير ميدانين رئيسيين (تقاطع طرق) بإنشاء جسرين"،

وأكد "عارف" أن المنحة المصرية لإعادة إعمار القطاع تقدر قيمتها بـ 500 مليون دولار أمريكي، ولذلك لصالح تلك المشاريع.

وحيث جاء على لسان منسق مشاريع المنحة المصرية بوزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، محمد العسكري، أن جمهورية مصر، تجري تنفيذ عدة مشاريع كبيرة، وعلى رأسها بناء ثلاث مدن في عدة مناطق من قطاع غزة، وهي مستوحاه من الحياة العملية في جمهورية مصر الشقيقة، وأكد "العسكري" أن مشاريع اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة متنوعة وذات أهمية كبيرة لسكان القطاع.

وصرح العسكري، أن أهم هذه المشاريع تتمثل في بناء ثلاث مدن سكنية موزعة في القطاع، وأشار أن أكبر المدن المصرية في غزة، ستقام في مدينة الزهراء، وتبلغ مساحة المشروع بـ 140 دونماً، وهي المدنية المصرية الأولى في القطاع، وفيما تقبع المدنية المصرية الثانية في منطقة الكرامة بواقع 40 دونما، والمنطقة الثالثة في منطقة بيت لاهيا بواقع 40 دونم، وستبلغ الوحدات السكنية في المدينة الواحدة 660 وحدة.

حيث يبلغ عدد العمارات في المدينة المصرية الأولى في منطقة الزهراء بواقع 73 عمارة سكينة وعدد 2200 شقة سكنية، وفي منطقة الكرامة ومنطقة بيت لاهيا شمال القطاع 22 عمارة سكنية في كلا منها، وبواقع 660 شقة سكنية.

ويكون إجمالي عدد المدن السكنية المصرية في قطاع غزة، ثلاث مدن سكنية وتحمل المدن المصرية اسم "دار مصر1" و"دار مصر2" و"دار مصر3" وعدد عماراتها 117 عمارة وبواقع 3500 شقة سكنية، وتبلغ مساحة الشقق المصرية في المدن الثلاث بـ 120 متر للشقة الواحدة".

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تفاصيل المدن والشقق المصرية في غزة

تتمثل تفاصيل المدن والشقق المصرية في القطاع، وذلك وفق التالي:

المدينة المصرية الأولى وتسمى دار مصر 1، والتي تقام في الزهراء جنوب مدينة غزة تضم 73 عمارة سكنية، بمعدل 2200 شقة سكنية، ومزودة الشقق المصرية بجميع الخدمات، ويتوفر بها محال تجارية ومسجدين ومدرسة وممرات مشاة وألعابًا للأطفال.

المدينة المصرية الثانية وتسمى دار مصر 2، ومكانها في جباليا في منطقة الكرامة شمال قطاع غزة، وتضم 22 عمارة سكنية، بمعدل 660 شقة سكنية، ويوجد بها مدرسة ومسجد ويتوفر بها محلات تجارية وخدمات ومساحات خضراء.

المدينة المصرية الثالثة، وتسمى دار مصر 3، وتوجد في بيت لاهيا شمال القطاع ويوجد بها 22 عمارة سكنية، بمعدل 660 شقة سكنية، ومسجد، ومركز ثقافي إلى جانب المساحات الخضراء والمحلات التجارية.

ووصف منسق مشاريع المنحة المصرية بوزارة الأشغال العامة والإسكان، أن بناء المدن المصرية في قطاع غزة، سيكون وفق أحدث المواصفات العالمية، وستحمل المدن الثلاث بين جنباتها كل ما يحتاجه السكان من مرافق ومشافي ومساجد ونوادي ومدارس، وعلى أن تقوم شركات المقاولات في غزة بعملية التشطيب النهائي للمشاريع.

موعد الانتهاء من بناء المدن والشقق المصرية في غزة

رجح منسق مشاريع المنحة المصرية، المدير العام للإسكان م. محمد العسكري، على أن موعد الانتهاء من بناء المدن والشقق المصرية في المناطق الثلاث من القطاع، خلال النصف الثاني من عام 2023.

الفئات المستفيدة من الشقق المصرية في غزة

حددت وكيل وزارة الأشغال والإسكان في غزة ناجي سرحان، أن الفئات المستفيدة من الشقق المصرية في غزة، ستمنح بالدرجة الأولى لأصحاب البيوت المدمرة في الحرب الأخيرة على القطاع، والفئة الثانية المستفيدة من الشقق المصرية بغزة، ستكون للعائلات ذوي الدخل المحدود والمتوسط في غزة، بالإضافة إلى بعض من المستفيدين من مخصصات الشؤون الاجتماعية.

ووضحت الوزارة أن إعلان آلية الاستفادة من الشقق المصرية بغزة، سيكون وفق شروطها بعد الاتفاق بين وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية واللجنة المصرية لإعمار غزة.

أكد "سرحان" أن طريقة اختيار العائلات، وخاصة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، وفق شروط الوزارة، وسيكون طريقة توزيع الشقق السكينة بالتقسيط على من تنطبق عليهم شروط الوزارة، على حد يشبه نظام تقسيط شقق مدينة حمد القطرية.

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آلية التسجيل بالمدن والشقق المصرية بغزة

كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس ناجي سرحان، عن آخر تطورات ملف إعادة إعمار قطاع غزة وآلية التسجيل بالمدن والشقق المصرية في قطاع غزة، موعد التسجيل للشقق المصرية بغزة.

وأكد "سرحان" أن عملية الإعمار في المدن المصرية الثلاث بغزة مستمرة ولم تتوقف، وبشأن آلية التسجيل للمدن والشقق المصرية بغزة، قال سرحان "بعد الانتهاء من بناء التجمعات السكنية الثلاث، سيتم الإعلان عن رابط يتم من خلاله التسجيل للاستفادة من الشقق وفق معايير محددة، وسيتم بعدها اختيار الأسماء بنظام القرعة لمن تنطبق عليهم الشروط".

وأضاف "سرحان" أن موعد التسجيل للشقق المصرية في قطاع غزة، سيكون مطلع عام 2023، وذلك عبر رابط تسجيل للشقق المصرية في قطاع غزة، وستعلن الوزارة عنه مطلع العام القادم.

المصدر / فلسطين أون لاين