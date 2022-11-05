مع قرب مشاركته بمونديال قطر.. بطاقة منتخب المكسيك

كأس العالم: المشاركة السابعة عشرة

أفضل نتيجة: ربع نهائي 1970 و1986الكأس الذهبية: 24 مشاركة

أفضل نتيجة: بطل 1965، 1971، 1977، 1993، 1996، 1998، 2003، 2009، 2011، 2015، 2019

تصنيف فيفا: 13

اللقب: "تري" (تريكولور)

رئيس الاتحاد: يون دي لويسا

اللاعبون المرخصون: غير معلن

أبرز الأندية: بوما وأميريكا (مكسيكو)، تيغريس (مونتيري)، أطلس وتشيفاس (غوادالاخارا).

التأهل: حلّت المكسيك وصيفة في دور المجموعات النهائي في تصفيات منطقة كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)

- المدرب: يحتفل الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو بعيده الستين في 20 تشرين الثاني/نوفمبر يوم افتتاح مونديال 2022. عُيّن المدرب السابق للأرجنتين (2014-2016) والباراغواي (2007-2011) في كانون الثاني/يناير 2019، بهدف إيصال "تري" إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022. يتعيّن على مدرب برشلونة الإسباني السابق العمل كثيرًا، إذ كان مشوار المكسيك مقلقًا في بعض الأحيان خلال التصفيات الأخيرة. لم تكن المباريات الودية الأخيرة مشجعة أيضًا للجماهير المتوقع وفودها بأعداد كبيرة إلى الدوحة، فخسرت ضد الأوروغواي بثلاثية، الباراغواي بهدف وكولومبيا 2-3 وتعادلت مع الإكوادور سلبًا.

- تصريح: "إذا اضطررت لاختيار مصدر قلق واحد، سيكون النقص (في الأهداف) أكثر من الافتقار إلى الابداع".

- النجم: غييرمو "ميمو" أوتشوا. يستعد حارس المرمى البالغ 37 عامًا لخوض رابع مونديال له. ترك أثرًا كبيرًا في مونديال 2014 خلال مواجهة البرازيل (0-0). يبقى معرفة قدرة صاحب الشعر المجعّد على الثبات رغم تقدمه في العمر.

- التشكيلة المثالية: غييرمو أوتشوا - خورخي سانشيس، نستور أراوخو، سيسار مونتيس، خيراردو أرتياغا - إدسون ألفاريس، هكتور هيريرا، إريك غوتييريس - هيرفينغ لوسانو، راوول خيمينيس، أليكسيس فيغا

المصدر / فلسطين أون لاين