5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

يدخل عدد من الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، اليوم السبت، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهم: عطاء أبو رموز (33 عاماً)، وإبراهيم النتشة (27 عاماً)، وهمام مسالمة (31 عاماً)، ومحمد جرادات (38 عاماً)، ورشدي الريماوي (48 عاماً).

وفي التفاصيل، فإن الأسير عطاء سعيد يعقوب أبو رموز، يدخل عامه الثامن على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 05/11/2015، وهو محكوم بالسجن 11 عاماً.

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كما يدخل الأسير إبراهيم علي محمد النتشة من القدس المحتلة، عامه التاسع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 05/11/2014م، وهو محكوم بالسجن 9 أعوام ونصف.

بينما يدخل الأسير همام جمال مسالمة من سكان محافظة القدس، عامه التاسع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 05/11/2014، وهو محكوم بالسجن 18 عامًا.

في حين يدخل الأسير محمد حسين فايز جرادات من محافظة جنين، عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 05/11/2003م ، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

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وفي سياق متصل، يدخل الأسير رشدي حامد رشدي الريماوي من محافظة رام الله، عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك من اعتقاله بتاريخ 05/11/2003م، وهو محكوم بالسجن 28 عاما.