أمن السلطة في رام الله يختطف الناشط السياسي عمر عساف

اختطفت أجهزة أمن السلطة في رام الله الناشط السياسي منسق التحالف الشعبي عمر عساف، قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر الشعبي الفلسطيني "14 مليونا" المقرر اليوم عند الساعة الثانية من ظهر اليوم السبت.

كما واحتجز أمن السلطة في مكان عقد المؤتمر عددا من الصحفيين.

وقال عساف في رسالة مقتضبة عبر تطبيق "واتس اب": "أنا معتقل".

ووفق مصادر محلية انتشرت عناصر من أجهزة أمن السلطة بزي مدني وعسكري في محيط مقر التحالف الشعبي الفلسطيني في منطقة الماصيون برام الله، فيما بدا أنه تحضير لمنع انعقاد المؤتمر.

وكانت السلطة منعت قبل أيام عقد "المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون" الذي يناقش إصلاح منظمة التحرير، في مرافق بلدية رام الله، عبر ممارستها ضغوطا على البلدية لمنع إقامته.





المصدر / فلسطين أون لاين