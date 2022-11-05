مع قرب مشاركته في مونديال قطر.. هذه بطاقة منتخب الأرجنتين

كأس العالم: المشاركة الثامنة عشرة

أفضل نتيجة: بطل 1978 و1986

كوبا أميركا: 43 مشاركة

أفضل نتيجة: البطل 15 مرة (1921، 1925، 1927، 1929، 1937، 1941، 1945، 1946، 1947، 1955، 1957، 1959، 1991، 1993، 2021)

تصنيف فيفا: 3

اللقب: ألبيسيليستي (أبيض وأزرق سماوي)

رئيس الاتحاد: كلاوديو تابيا

اللاعبون المرخصون: نحو 900 ألف بحسب الاتحاد

أبرز الأندية: بوكا جونيورز، ريفربلايت، راسينغ، إندبندينتي، سان لورنسو، نيويلز أولد بويز

التأهل: حلّت الأرجنتين ثانية في التصفيات الأميركية الجنوبية الموحدة خلف البرازيل

- المدرب: ضَمن ليونيل سكالوني فترة موقتة بعد رحيل المدرب خورخي سامباولي الذي كان مساعده، وذلك بعد الخروج من ثمن نهائي مونديال روسيا 2018 أمام فرنسا البطلة 3-4. مدرّب متكتم، قريب من اللاعبين، أطلق حملة تجديد ناجحة وعرف كيف يحيط بالنجم ليونيل ميسي من خلال التضامن واللعب الجماعي، دون الاتكال فقط على أفضل لاعب في العالم سبع مرات الذي استعاد بسمته مع منتخب التانغو. عرف سكالوني، الظهير السابق صاحب السيرة العادية (بطل إسبانيا مع ديبورتيفو لاكورونيا عام 2000 و7 مباريات دولية بين 2003 و2006)، كيف يُسكت الانتقادات بإحرازه لقب كوبا أميركا 2021 على حساب البرازيل 1-0، لتفك الأرجنتين نحسًا لازمها 28 سنة. ومن خلال سلسلة رائعة، لم تخسر الأرجنتين في 35 مباراة تواليًا، على بعد مباراتين من رقم إيطاليا التي خسرت أمام الأرجنتين في مباراة "فيناليسيما" بثلاثية نظيفة في حزيران/يونيو. مدّد الاتحاد الأرجنتيني عقد سكالوني حتى مونديال 2026 في أيلول/سبتمبر.

- تصريح: "عشنا أربع سنوات لا تنسى ومؤثرة عاطفيًّا. مررنا بلحظات جيدة وأخرى أقل جودة، لكن أعتقد أنّ المحصلة إيجابية. لدينا الرغبة والاستعداد، خصوصًا مع تشكيلة راغبة بالعطاء. لست ذاهبًا إلى قطر نافث الصدر، فهناك منتخبات قوية ومن الصعب توقُّع هوية الفائز بالبطولة. لن يغامر أحد. سنقدم كل ما نملك هناك". ليونيل سكالوني في أيلول/سبتمبر 2022.

- النجم: بعمر الخامسة والثلاثين لا يزال الاسطورة ليونيل ميسي يبحث عن لقبه الأول في المونديال، في مشاركته الخامسة توالياً. الأقرب كانت في 2014 عندما خسر النهائي بعد التمديد ضد ألمانيا. يصل إلى قطر وبحوزته 90 هدفاً في 164 مباراة دولية (رقمان قياسيان محليان)، في موندياله الأخير على الارجح بحسب ما كشف أخيرًا. بالنسبة للملك ليو، ستكون الفرصة الأخيرة للانضمام إلى الأسطورتين بيليه ومارادونا.

- التشكيلة المثالية: إيميليانو مارتينيس - مونتييل، روميرو، أوتامندي، تاليافيكو (أكونيا)، دي بول، باريديس، لو سيلسو - ميسي، لاوتارو مارتينيس، دي ماريا

المصدر / فلسطين أون لاين