9 شهداء ومقتل مستوطن وإصابة21 جندياً ومستوطناً في أسبوع

تواصلت الأسبوع الماضي أعمال المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، قتل خلالها مستوطن وأصيب عدد من جنود الاحتلال والمستوطنين فيما استشهد 9 مواطنين.

وفي الفترة الممتدة من 28-10-2022 حتى 3-11-2022، وثق مركز المعلومات الفلسطيني –معطى- استشهاد 9 مواطنين، ومقتل مستوطن وإصابة 21 جندياً ومستوطناً.

وأحصى معطى 261 عملاً مقاوماً بينها 18 عملية إطلاق نار، و4 عمليات دهس وطعن، و15 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

كما رصدت 78 عملية إلقاء حجارة، و45 صد لاعتداءات المستوطنين، و86 نقطة مواجهة، و12 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.

ففي يوم الخميس الماضي 3/11 استشهد داود محمود ريان (42 عاماً) برصاص الاحتلال في بيت دقو بالقدس المحتلة، وعامر حسام بدر (20 عامًا) منفذ عملية الطعن في القدس بالبلدة القديمة، وفاروق جميل سلامة (28 عامًا)، ومحمد سامر خلوف (15 عامًا) برصاص الاحتلال في مخيم جنين.

ونفذ مقاومون عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق بالضفة والقدس.

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كذلك أصيب 7 مستوطنين وجنود في عمليات طعن وإطلاق نار ورشق بالحجارة في القدس والخليل وقلقيلية.

واستشهد يوم الأربعاء المواطن حباس عبد الحفيظ ريان (54 عامًا) من بيت دقو بعد تنفيذه عملية دهس على حاجز بيت عور، أدت لإصابة ضابط إسرائيلي بجراح خطرة.

ونفذ مقاومون عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في جنين والخليل ورام الله والقدس.

وفي يوم الثلاثاء أصيب 3 مستوطنين بعد رشقهم بالحجارة قرب كل من عرعرة (النقب)، جينصافوط، ومستوطنة "شافي شمرون".

ونفذت عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة استهدفت حواجز للاحتلال في نابلس وجنين والقدس ورام الله.

ويوم الاثنين أصيب مستوطن بالحجارة قرب حزما بالقدس المحتلة، فيما نفذ مقاومون عمليات إطلاق نار استهدفت الاحتلال في جنين ونابلس.

كما ألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة وزجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في رام الله وبيت لحم.

ويوم الأحد استشهد بركات موسى عـودة (49 عامًا) من العيزرية بعد تنفيذه عملية دهس قرب النبي موسى (أريحا)، أدت لإصابة 5 من جنود الاحتلال بجراح.

وأصيب مستوطن بعد رشقه بالحجارة قرب اللبن الشرقية، فيما أطلق مقاومون النار على حاجز بيت فوريك بنابلس، وموقع عسكري للاحتلال جنوبي الخليل.

ويوم السبت الماضي استشهد المجاهد محمد الجعـبـري (35 عامًا) بع تنفيذه عملية إطلاق نار في "كريات أربع" بالخليل، أسفرت عن مقتل مستوطني وإصابة 5 آخرين بجراح.

وأصيب مستوطنان بالحجارة قرب جينصافوط ومستوطنة "معاليه عاموس"، بينما نفذ مقاومون عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة على موقاع وأهداف للاحتلال.

واستشهد يوم الجمعة 28/10 استشهد المواطنان عماد يوسف أبو رشيد (47 عامًا) ورمزي سامي زبارة (35 عامًا) من مخيم عسكر برصاص الاحتلال عند حاجز حوارة جنوب نابلس.

ونفذ مقاومون عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة على أهداف للاحتلال في مناطق عدة.

المصدر / فلسطين أون لاين