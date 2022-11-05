فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

9 شهداء ومقتل مستوطن إصابة21 جندياً ومستوطناً في أسبوع

الكشفُ عن هوية ضابط بمخابرات السلطة سلّم مقاومين للاحتلال

القبور الوهمية.. طريقة خفية لتهويد القدس

عقبَ فوز كتلة نتنياهو.. تحذيرات من مخططات استيطانية قادمة

3 وفيات و48 إصابة في 77 حادث سير الأسبوع الماضي بغزة

رام الله.. وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام

الإبعاد عن الأقصى.. سياسة الاحتلال المتجددة في تحييد دور المرابطين

مطلوب أطباء للعمل في الجمعية الإسلامية بمخيم جباليا

عندما يتقدّم اليمين الديني في الانتخابات الإسرائيلية

ثَم ما يجدر مراجعته بمناسبة وعد بلفور

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بالصور إحباط محاولة تهريب 90 فرش حشيش قبالة شاطئ دير البلح

05 نوفمبر 2022 . الساعة 10:06 بتوقيت القدس
...
مضبوطات فروش الحشيش التي تم ضبطها

أحبطت إدارة الشرطة البحرية محاولة تهريب 90 فرش حشيش، ليلة أمس الجمعة، قبالة شاطئ دير البلح وسط قطاع غزة، خلال مهمة نفّذتها فرق "الدوريات البحرية وأمن الساحل" التابعة لها.

وفي هذا الصدد، أكدت إدارة الشرطة البحرية أنّ مهمة ضبط كمية الحشيش تأتي استكمالًا لمهمة إحباط محاولة تهريب 120 فرش حشيش، الأربعاء الماضي في عرض بحر محافظة رفح.

وأضافت الشرطة البحرية أنّ فرق الدوريات البحرية وأمن الساحل عملت بجهود مُضنية على مراقبة الساحل على امتداده منذ تلقّيها إشارة بمراقبة الساحل، للبحث عن كميات من المواد المخدّرة يعتزم مهربو وتجار المخدرات تهريبها لقطاع غزة.

اقرأ أيضًا: إحباط تهريب 120 فرش حشيش برفح

وأوضحت الشرطة البحرية أنّ عناصرَها تمكنوا خلال المتابعة الأمنية والميدانية لطول الساحل، من العثور على كميات من الحشيش بلغت 90 فرشًا طافية على سطح الماء.

ولفتت الشرطة البحرية إلى أنه تم ضبط وتحريز كامل المضبوطات وتسليمها لإدارة مكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وشدّدت إدارة الشرطة البحرية أنها تتابع عملها عن كثب في مراقبة وضبط الساحل لمنع وإحباط أيّ محاولة لتهريب المواد المخدرة إلى قطاع غزة عبر البحر.

c25720e3-93d5-4152-9d55-61fb80339396.jpg


b9149ec6-d1d3-4aea-900e-0922fc282080.jpg


1370a445-9765-47b8-9436-7a71a590837d.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#تهريب حشيش #إحباط محاولة تهريب حشيش #تهريب حشيش غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة