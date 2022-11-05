مطلوب أطباء للعمل في الجمعية الإسلامية بمخيم جباليا

إعلان توظيف صادر عن الجمعية الإسلامية – مخيم جباليا تعلن فيه عن عن حاجتها لشغل وظيفة طبيب في التخصصات التالية :

- طبيب عيون

- طبيب مسالك بولية

- طبيب عظام

- طبيب أعصاب

نوع الوظيفة : طبيب بدوام جزئي بنظام النسبة

شروط الوظيفة:

• أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في مجال التخصص ضمن احدى الجامعات المعترف بها.

• أن يكون حاصلاً على معادلة للشهادة العليا من وزارة التربية والتعليم العالي.

• أن يكون معادلاً لشهادته العليا في اختصاصه لدى المجلس الطبي الفلسطيني.

• خبرة عملية وممارسة لا تقل عن عام في التخصص.

• قدرة على العمل ضمن الفريق الطبي وتحت الضغط والتعامل مع الجمهور.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهي استقبال الطلبات يوم الإثنين الموافق 15/11/2022

- للمراجعة والاستفسار يرجى الاتصال على جوال رقم 0592539570 أو 0599604067