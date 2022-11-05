فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

3 وفيات و48 إصابة في 77 حادث سير الأسبوع الماضي بغزة

عقب فوز كتلة نتنياهو.. تحذيرات من مخططات استيطانية قادمة

مطلوب أطباء للعمل في الجمعية الإسلامية بمخيم جباليا

عندما يتقدّم اليمين الديني في الانتخابات الإسرائيلية

ثَم ما يجدر مراجعته بمناسبة وعد بلفور

قوات الاحتلال تعتقل 9 مواطنين بعد الاعتداء عليهم في الضفة

الشهيد عامر بدر والرسالة الأعمق لروح الكيان؟

طائرات الاستطلاع في غزة.. المخاطر المحتملة

الإبعاد عن الأقصى.. سياسة الاحتلال المتجددة في تحييد دور المرابطين

نتنياهو أو غيره لا فرق

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

مطلوب أطباء للعمل في الجمعية الإسلامية بمخيم جباليا

05 نوفمبر 2022 . الساعة 09:24 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن الجمعية الإسلامية – مخيم جباليا تعلن فيه عن عن حاجتها لشغل وظيفة طبيب في التخصصات التالية :

- طبيب عيون

- طبيب مسالك بولية

- طبيب عظام

- طبيب أعصاب

نوع الوظيفة : طبيب بدوام جزئي بنظام النسبة

شروط الوظيفة:

• أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في مجال التخصص ضمن احدى الجامعات المعترف بها.

• أن يكون حاصلاً على معادلة للشهادة العليا من وزارة التربية والتعليم العالي.

• أن يكون معادلاً لشهادته العليا في اختصاصه لدى المجلس الطبي الفلسطيني.

• خبرة عملية وممارسة لا تقل عن عام في التخصص.

• قدرة على العمل ضمن الفريق الطبي وتحت الضغط والتعامل مع الجمهور.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهي استقبال الطلبات يوم الإثنين الموافق  15/11/2022

- للمراجعة والاستفسار يرجى الاتصال على جوال رقم 0592539570 أو 0599604067

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#غزة #توظيف #وظيفة #شاغر #فرص #شاغر وظيفي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة