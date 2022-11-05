قوات الاحتلال تعتقل 9 مواطنين بعد الاعتداء عليهم في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، 9 شبان بعد الاعتداء عليهم في رام الله والخليل بالضفة المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية دير نظام غرب رام الله فجر اليوم، واعتقلت الشاب قصي ذياب التميمي وشقيقه لؤي ويزن وفضل التميمي.

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وبحسب مصادر محلية، فإن جنود الاحتلال داهموا منازل عائلة التميمي وعاثوا فيها خراباً، قبل اعتقال الشبان الأربعة وتكبيلهم.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتـلال أربعة شبان على دوار الزرزور في منطقة شعابة بعد تقييدهم والاعتداء عليهم بالضرب.

وكان شاب آخر قد اعتقل بعد عثور قوات الاحتلال على بندقية "كارلو" داخل سيارته على "دوار عصيون" المقام على أراضي مدينة الخليل.

وفي سياق متصل، شهدت المدينة الليلة الماضية مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط مفرق طارق بن زياد جنوب الخليل، فيما أغلقت قوة عسكرية مدخل الخليل الشمالي "رأس الجورة"، كما اعتدى مستوطنون بحماية جيش الاحتـلال على شاب في منطقة حارة جابر قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل.

وتواصلت لليوم الرابع على التوالي المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة، حيث تصدى الشباب الثائر لاقتحام قوات الاحتلال بإلقاء المفرقعات النارية والحجارة وإشعال إطارات السيارات.

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وشهدت القدس المحتلة خلال أكتوبر الماضي 343 حالة اعتقال، بينهم 12 طفل أقل من 12 عام، و80 قاصراً، و24 سيدة.

وفي بيت لحم أصيب الشاب قاسم أنور العروج (22 عاما)، برضوض، الليلة الماضية، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه، في بلدة تقوع، جنوب شرق المدينة.

وأصيب برضوض في مختلف أنحاء جسده، إثر اعتداء جنود الاحتلال عليه، قرب منطقة "بئر المياه " في تقوع، وجرى نقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

المصدر / فلسطين أون لاين