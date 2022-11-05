الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها العام

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الأحد غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الإثنين المقبل غائماً جزئياً بوجه عام ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتصبح حول معدلها السنوي العام، وفي ساعات الليل هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، فتتأثر البلاد اعتباراً من ساعات الصباح الباكر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.

المصدر / فلسطين أون لاين