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غياب 7 لاعبين عن مباريات اليوم في الممتازة والأولى

05 نوفمبر 2022 . الساعة 00:16 بتوقيت القدس
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إصابة اللاعب أدهم أبو سمرة
غزة / مؤمن الكحلوت:

تتواصل اليوم منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز والدرجة الأولى في قطاع غزة، بإقامة 3 مباريات فقط.

وتشهد مباريات اليوم غياب 7 لاعبين معظمهم بسبب الإصابة، ولاعب واحد بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويغيب عن فريق الصداقة في مباراته أمام خدمات النصيرات لاعبيه حسن الحمامي وفارس عوض للإصابة، بينما يلعب النصيرات مكتمل الصفوف.

ولن يُشارك عبد الرحمن أبو الطرابيش وناجي الكفارنة مع اتحاد بيت حانون أمام شباب رفح، بينما يتواصل غياب عبدالله عبيد وأدهم أبو سمرة عن صفوف الزعيم للإصابة.

وفي دوري الدرجة الأولى، يفتقد نماء لجهود لاعب خط الوسط عبدالله أبو شمالة، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة.

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#اصابات #غياب #الجولة التاسعة

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