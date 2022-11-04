ثمن تخلي أوروبا عن الغاز الروسي "باهظ"

أشارت وكالة "بلومبيرغ" إلى أن الدول الأوروبية بعد تخليها عن الغاز الروسي، أنفقت مبالغ طائلة لتخزين الغاز في مواقعها تحت الأرضية.

ونقلت الوكالة عن بن ماكويليامز، الخبير في مركز "بروغل" التحليلي ومقره بروكسل قوله إن "الكلفة الإجمالية لاحتياطيات الوقود بلغت 104.8 مليار دولار".

وأشارت إلى أن رغبة الاتحاد الأوروبي في ملء الخزانات قبل بداية الطقس البارد تتطلب شراء الغاز بالحد الأقصى من مصادر بديلة من النرويج إلى الإمارات العربية المتحدة.

وحذرت من أن إنفاق الدول الأوروبية لتعبئة مرافق التخزين سوف تتجه مع الوقت في الاتجاه التصاعدي: "التكاليف الحالية تشكل قرابة ضعف المبلغ الإجمالي المقدم من الولايات المتحدة كمساعدات مالية لأوكرانيا هذه أرقام ضخمة لكن الخطر يكمن في أن هذه الأرقام سترتفع أكثر في العام المقبل".

ونقلت "بلومبيرغ" عن أنيس جانبولد، رئيس أبحاث أسواق الطاقة العالمية في مركز أورورا في المملكة المتحدة، أن الشتاء البارد يمكن أن يستنزف الاحتياطيات الحالية بالكامل، وستبدأ الدول سباقا جديدا لملء الخزانات".

وواجهت الدول الغربية ارتفاعا حادا في أسعار الطاقة، والتضخم إثر العقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن الوقود الروسي.

وعلى خلفية ارتفاع أسعار الوقود، وبخاصة الغاز، فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، ما ألقى بظلاله على قطاعات واسعة من الاقتصاد كما واجهت الولايات المتحدة والدول الأوروبية تضخما قياسيا.

المصدر / وكالات