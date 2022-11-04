"واتساب" يضيف خدمة "المجتمعات"

أضاف تطبيق "واتساب" ميزة جديدة تسمح بتنظيم مجتمعات دردشة أكبر وأكثر تنوعًا، مع تمكين المستخدمين من مكالمات الفيديو الجماعية الأكبر، واستطلاعات الرأي داخل الدردشة نفسها وتحميل ملفات بحجم أكبر من المتاح حاليا.

ونشر الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" المالكة للتطبيق، مارك زوكربيرغ، على حسابه في فيسبوك، مقطع فيديو شرح فيه الميزات الجديدة.

وستجمع ميزة المجتمعات (Communities) بين مجموعات الدردشة (Groups) المختلفة تحت مظلات أكبر حيث يمكن للمسؤولين إرسال تنبيهات إلى مجتمع للآلاف من الأشخاص وهي ميزة يمكن استخدامها في أماكن العمل أو المدارس.

ويمكن الآن لمجتمعات مثل الأحياء وأولياء الأمور في المدرسة وأماكن العمل ربط مجموعات متعددة معا تحت مظلة واحدة لتنظيم محادثات جماعية على واتساب، بحسب بيان الشركة.

وأضاف البيان: "لقد عملنا مع أكثر من 50 منظمة في 15 دولة لبناء ميزة المجتمعات وتلبية احتياجاتهم.. يسعدنا أن التعليقات التي سمعناها حتى الآن تفيد بأن هذه الأدوات الجديدة تساعد مجموعات مثل هذه على تنظيم أفضل وتحقيق أهدافها".

وسيسمح التطبيق أيضًا لمجموعات الدردشة أن تضم ما يصل إلى 1024 مستخدمًا، وهو رقم أعلى بكثير من تقييد 256 مشاركًا حتى وقت قريب، وفقًا لبيان الشركة.

وتشمل إصدارات الميزات الأخرى مكالمات الفيديو لـ 32 شخصًا بالإضافة إلى استطلاعات الرأي في الدردشة، وهي عنصر شائع في تطبيقات الوسائط الاجتماعية، بما في ذلك فيسبوك وتويتر.

المصدر / فلسطين أون لاين