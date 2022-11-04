نفوق 700 دولفين بالبحر الأسود منذ بدء الحرب في أوكرانيا

كشف تقرير دولي معنى بالحياة البحرية، أمس، عن نفوق أكثر من 700 دولفين في منطقة البحر الأسود منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك في تقرير نشرته منظمة "ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺣﻔﻅ ﺣﻭﺗﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺭ الأﺳﻭﺩ ﻭﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﻭﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ الأﻁﻠﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺧﻣﺔ"، التي تسعى إلى الحد من الأخطار التي تهدد الثدييات البحرية عبر زيادة المعرفة حولها وتعزيز القدرات وبرامج المعلومات.

وأفاد التقرير أن الكائنات البحرية في البحر الأسود تأثرت بشكل سلبي جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت أواخر فبراير/ شباط.

وبيّن أنه تم تسجيل نفوق أكثر من 700 دولفين على سواحل البلدان المطلة على البحر الأسود، بما في ذلك بلغاريا ورومانيا وتركيا وأوكرانيا.

وأشار إلى أن الحرب تضع حوض البحر الأسود بأكمله تحت "تهديد كبير" وأن "الأنشطة العسكرية في المناطق البحرية والساحلية قد تؤثر على أشكال الحياة البحرية في المنطقة".

وفي 24 فبراير أطلقت روسيا هجومًا على أوكرانيا تبعته ردود فعل دولية غاضبة وعقوبات على موسكو انعكست سلبًا على الاقتصادات وأسعار الغذاء عالميًا.

المصدر / فلسطين أون لاين