دعوات للمشاركة في وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين برام الله السبت

دعا أهالي المعتقلين السياسيين للمشاركة في الوقفة التضامنية مع أبنائهم المضربين عن الطعام لليوم الـ43 على التوالي، غدا السبت برام الله.

وأكد الأهالي على ضرورة المشاركة في الوقفة التضامنية مع أبنائهم المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون أجهزة امن السلطة، الساعة الرابعة مساء على دوار المنارة وسط رام الله. ويواصل ثلاثة معتقلين الإضراب عن الطعام منذ 43 يوماً في ظروف سيئة، حيث لا يقوون على الوقوف ويتقيئ بعضهم الدم.

والمضربون هم الأسرى المحررون أحمد هريش وقسام حمايل وجهاد وهدان، واعتقلوا إلى جانبهم منذر رحيب الذي لم يتمكن من الإضراب عن الطعام بسبب وضعه الصحي.

وفي السياق استنكرت منظمة العفو الدوية قيام أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية بتعذيب عدد من المعتقلين السياسيين في سجونه

المصدر / فلسطين أون لاين