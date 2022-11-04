"بلومبرغ" روسيا تُهدّد (إسرائيل) من جديد

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وكالة "بلومبرغ" الأميركية، أن روسيا هددت (إسرائيل) بالرد في حال قامت بتزويد أوكرانيا بصواريخ دفاع جوي أو بمنظومات دفاع أخرى.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الاحتلال خففت من معارضتها تقديم مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا على خلفية دعم إيران المتصاعد للغزو الروسي بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، والذي من الممكن أن يهدد أمن الاحتلال.

وقد جاء التهديد الروسي للاحتلال الاسرائيلي عن طريق مصدرين مطلعين على السياسة الروسية؛ حسب ما ورد في تقرير "بلومبرغ".

وبحسب التقرير، فإن استخدام الأسلحة الإيرانية في أوكرانيا من أجله أن يوسع حرب الظل المستمرة بين إيران والاحتلال الاسرائيلي منذ سنوات، ويتحول إلى منافسة بين القدرات الإيرانية والإسرائيلية في ساحة المعركة.

وفي الوقت نفسه، تخشى (إسرائيل) من أن يؤثر تزويد أوكرانيا بالأسلحة على طيران الجيش الإسرائيلي في الأجواء السورية حيث تتواجد روسيا بشكل كبير، بالإضافة إلى خشيتها على أمن اليهود القاطنين في روسيا، كما على أزمة الوكالة اليهودية؛ حسب ما ورد في التقرير نفسه.

ومن جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، إن "روسيا هددت الاحتلال الاسرائيلي بالرد في حال تزويد أوكرانيا بصواريخ دفاع جوي من صناعتها (إسرائيل)، حتى لو كان نقل وسائل القتال بواسطة دولة ثالثة".

ووفقا لوكالة "بلومبرغ"، فإن (إسرائيل) قد تزوّد أوكرانيا بالأسلحة بواسطة دولة ثالثة، التي ستقوم بدورها بنقله إليها (أوكرانيا)".

المصدر / وكالات