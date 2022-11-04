فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غياب 7 لاعبين عن مباريات اليوم في الممتازة والأولى

6 فوائد للحمضيات وفصل الشتاء.. تعرف عليها

نيودلهي تغلق مدارسها بسبب مستويات خطرة من التلوث

ثمن تخلي أوروبا عن الغاز الروسي "باهظ"

"واتساب" يضيف خدمة "المجتمعات"

نفوق 700 دولفين بالبحر الأسود منذ بدء الحرب في أوكرانيا

كوريا الشمالية تتوعد جارتها الجنوبية وأمريكا بـ" رد قاسي"

وكالة موديز ترفع النظرة المستقبلية لقطر بفضل ارتفاع أسعار الطاقة

الحصار الإسرائيلي على نابلس.. أضرار اقتصادية جسيمة

دعوات للمشاركة في وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين برام الله السبت

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الراصد الجوي: فلسطين تشهد منخفضا جويا الأسبوع المقبل

04 نوفمبر 2022 . الساعة 23:45 بتوقيت القدس
...
صورة ارشيفية

قال الراصد الجوي، قصي حلايقة، الجمعة، إن فلسطين تتأثر يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، بامتداد منخفض جوي مترفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وأضاف حلايقة، عبر صفحته على (فيسبوك)، أن الأجواء ستكون أكثر برودة ويتخللها تساقط أوسع للأمطار مقارنة بالحالات السابقة التي كانت أنظمة عدم استقرار غير ناضجة.

وتابع: "وفقاً للمعطيات الحالية، تكون أجواء يومي السبت والأحد مستقرة وصافية إلى غائمة جزئياً ودافئة خلال ساعات النهار، وباردة نسبياً خلال ساعات المساء والليل والصباح الباكر".

وأكمل: "تبدأ الكتلة الهوائية الباردة الرطبة بالتأثير على البلاد خلال ساعات نهار الاثنين، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تنشط الرياح وتصبح مثيرة للغبار والأتربة في بعض المناطق وتزداد البرودة".

وحول تساقط الأمطار، قال حلايقة: "خلال ساعات بعد الظهر تبدأ زخات من الأمطار بالتساقط في المناطق الساحلية والشمالية، وتنشر خلال ساعات المساء إلى المناطق الوسطى والجنوبية، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، وتشتد سرعة الرياح".

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#فلسطين #شتاء #طقس #راصد جوي #منخض

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة