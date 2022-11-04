إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، اندلعت في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأصيب طفل (14 عاما) بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات تركزت في منطقة المفتاح على المدخل الشرقي للمخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.

وبينت أن ذلك أدى إلى إصابة طفل بالرصاص الحي في الفخذ الأيمن، وتم نقله إلى المستشفى.

وفي سياق متصل، أصيب مواطنون، ومتضامن أجنبي، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة 3 شبان ومتضامن أجنبي بأعيرة معدنية، إضافة لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق، وقد جرى علاجهم ميدانيا.

المصدر / فلسطين أون لاين