فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

فيفا لمنتخبات كأس العالم: توقفوا عن توزيع الدروس الأخلاقية لدولة قطر

هنية يعزي بوفاة المناضلة الفلسطينية فاطمة البرناوي

ديربي بين أرسنال وتشيلسي وليفربول يصطدم بتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ثمن موقفه الأصيل تجاه فلسطين.. هنية يهاتف الشيخ طراد الفايز

حصيلة المقاومة في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

على رأسهم "الأسطورة" ميسي.. روزاريو منجم لتخريج نجوم الكرة في الأرجنتين

ثلاثة انتصارات وتعادل في افتتاح الجولة التاسعة بالدرجتين الممتازة والأولى

غوارديولا يكشف تفاصيل حالة هالاند بعد إصابته

باحث: هكذا تستجيب أجهزة السلطة لدعوات الإفراج عن المعتقلين السياسيين!

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين بالضفة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

04 نوفمبر 2022 . الساعة 21:30 بتوقيت القدس
...

أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، اندلعت في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأصيب طفل (14 عاما) بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات تركزت في منطقة المفتاح على المدخل الشرقي للمخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.

وبينت أن ذلك أدى إلى إصابة طفل بالرصاص الحي في الفخذ الأيمن، وتم نقله إلى المستشفى.

وفي سياق متصل، أصيب مواطنون، ومتضامن أجنبي، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة 3 شبان ومتضامن أجنبي بأعيرة معدنية، إضافة لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق، وقد جرى علاجهم ميدانيا.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#إصابات #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة