ديربي بين أرسنال وتشيلسي وليفربول ييصطدم بتوتنهام في الدوري الإنجليزي

يواجه أرسنال المتصدر اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على جاره تشلسي الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم، بينما يحتاج ليفربول الى الفوز على مضيفه توتنهام ليدخل مجددا دائرة الصراع على المراكز الاربعة الاولى المؤهلة الى دوري الابطال.

ومع بقاء مباراتين فقط في الدوري قبل تحرير اللاعبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر التي تنطلق في 20 الحالي، يتصدر أرسنال، مفاجأة الموسم، بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

ومن المتوقع ان يستأثر مانشستر سيتي بالصدارة السبت عندما يستضيف فولهام على ملعب الاتحاد ليزيد من الضغوطات على أرسنال في مباراته على ملعب ستامفورد بريدج في اليوم التالي.

ويعاني تشلسي الذي يبتعد بفارق 10 نقاط عن القمة، محليا في الاونة الاخيرة بعد فشله في الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة وسقوطه الكبير امام برايتون 1-4 الاسبوع الماضي، ولا يمكنه بالتالي التعرض لخسارة جديدة قد تعقد أموره في المنافسة أقله على المركز الرابع.

وقال مدرب تشلسي الجديد غراهام بوتر الذي استلم المهمة مكان الالماني توماس توخل المقال من منصبه في مطلع الموسم، الأربعاء بعد الفوز على دينامو زغرب الكرواتي 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال: "لقد واجهنا للتو شهرا (تشرين الاول/اكتوبر) مليئا بالتحديات".

واضاف "كنا في موقف يتعين علينا فيه تحقيق النتائج، فقدنا لاعبين رئيسيين امثال (الفرنسي) ويسلي فوفانا وريس جيمس ما اثر بعض الشيء على استقرار المستوى".

وتابع "ليس من السهل دائما إيجاد الحلول الصحيحة، لكننا تعرضنا لهزيمة واحدة في 11 مباراة".

وأضيف الظهير الايسر بن تشلويل الى لائحة المصابين في تشلسي اثر تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية ما يرسم الشك ايضا حول مشاركته في صفوف منتخب بلاده في مونديال قطر.

في المقابل، تنفس ارسنال الصعداء بعد ان تبين ان اصابة نجمه الدولي بوكايو ساكا في الكاحل ضد نوتنغهام فوريست الاسبوع الماضي (5-صفر) ليست خطيرة، في ظل تألق اللاعب منذ مطلع الموسم الحالي.

توتنهام من دون سون

ويستقبل توتنهام ليفربول في مواجهة قوية في شمال لندن.

ويدخل توتنهام المباراة منتشيا بتصدره مجموعته في دوري الابطال بعد فوز كفاحي على مرسيليا الفرنسي في الثواني الاخيرة 2-1 وبلوغه ثمن النهائي، لكن النقطة السوداء الوحيدة كانت اصابة مهاجمه المتألق الكوري الجنوبي هيونغ مين سون بكسر حول عينه اليسرى سيخضع على اثرها الى عملية جراحية الجمعة وسط شكوك في مشاركته في كأس العالم.

وكان سون توج هدافا للدوري الموسم الماضي برصيد 23 هدفا بالتساوي مع نجم ليفربول المصري محمد صلاح.

المصدر / وكالات