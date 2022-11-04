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ثمن موقفه الأصيل تجاه فلسطين.. هنية يهاتف الشيخ طراد الفايز

04 نوفمبر 2022 . الساعة 19:12 بتوقيت القدس
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هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" مساء اليوم، الشيخ طراد الفايز كبير وجهاء عشائر الأردن، مثمنًا موقفه الأصيل في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

 وعبّر هنية له عن اعتزازشعبنا الفلسطيني به وبأمثاله من الرجال الراسخين في الأصالة العربية الإسلامية المنادين بالعودة إلى قواعد الاشتباك الحقيقي مع "العدو الصهيوني" سياسيًا وميدانيًا.

وعبّر رئيس الحركة عن بالغ تقديره لهذا الخط الثابت في دعم وإسناد شعبنا حتى نيل حقوقه في تحرير أرضه ومقدساته، مشيرًا إلى أن الأردن الشقيق رسميًا وشعبيًا سيظل إسنادًا إستراتيجيا لشعبنا وقضيتنا.

من ناحيته ثمّن الشيخ طراد هذا الاتصال من رئيس الحركة، مؤكدًا الوقوف إلى جانب الأهل بفلسطين حتى تحقيق النصر والعودة، مستذكرًا المقاومة في غزة وبقية أرض فلسطين وما تعنيه من عزة وفخر للأردنيين وعموم أبناء الأمة.

يُذكر أن الفايز دعا إلى العمل لتحرير فلسطين، وأن تتحرك جحافل التحرير من الأردن.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #فلسطين #الأردن #إسماعيل هنية #طراد الفايز

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