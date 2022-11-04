ثلاثة انتصارات وتعادل في افتتاح الجولة التاسعة بالدرجتين الممتازة والأولى

غزة - وائل الحلبي

حقق اتحاد الشجاعية فوزا مهما على ضيفه اتحاد خانيونس، في افتتاح الجولة التاسعة من دوري الدرجة الممتازة، فيما استعاد أهلي غزة صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى بفوزه الكبير على خدمات خانيونس.

اتحاد الشجاعية x اتحاد خانيونس

استعاد اتحاد الشجاعية توازنه بفوزه الثمين على اتحاد خانيونس بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

فوز الشجاعية رفع رصيده إلى 15 نقطة متقدما للمركز الثالث، وتوقف رصيد اتحاد خانيونس عند 12 نقطة متراجعا للمركز الخامس.

بدأت أحداث المباراة حينما أهدر علاء عطية ركلة جزاء للشجاعية في الدقيقة (7)، قبل أن يحرك عمر العرعير عداد النتيجة بهدف أول في الدقيقة (40).

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني تمكن علاء عطية من تعويض اهدار ركلة الجزاء بتسجيله لهدف الشجاعية الثاني بطريقة رائعة للغاية (87).

شباب الزوايدة x شباب خانيونس

احتكم شباب خانيونس وشباب الزوايدة للتعادل السلبي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة.

واكتفى الفريقان بنقطة التعادل الذي رفع رصيد الزوايدة عند 4 نقاط وبقي في المركز الثاني عشر والأخير، فيما رفع شباب خانيونس رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس.

دوري الدرجة الأولى

أهلي غزة x خدمات خانيونس

حقق أهلي غزة فوزًا كبيرًا على خدمات خانيونس بأربعة أهداف مقابل هدف، والتي جرت بينهما على ملعب فلسطين.

الأهلي قفز لصدارة ترتيب الدرجة الأولى بهذا الفوز الذي رفع رصيده إلى 20 نقطة، وتراجع خدمات خانيونس للمركز الثاني بتوقف رصيده عند 17 نقطة.

سجل أهداف الأهلي: بلال عساف هدفين (2) و (17) ومحمد شبير (21) ومحمد إسليم (84)، وسجل سلطان أبو عبيدة هدف خدمات خانيونس الوحيد (65).

الأقصى x بيت حانون الأهلي

واصل بيت حانون الأهلي انتصاراته بفوزه على الأقصى بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب النصيرات.

ليرفع الحوانين رصيدهم إلى 16 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد الأقصى عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر.

هدف بيت حانون الوحيد سجله المهاجم المخضرم محمد الريخاوي في الدقيقة (65).