غوارديولا يكشف تفاصيل حالة هالاند بعد إصابته

كشف المدرب الاسباني بيب غوارديولا أن مهاجمه النروجي إرلينغ هالاند يشعر "بحال أفضل بكثير"، في مسعاه للعودة الى صفوف مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم السبت ضد ضيفه فولهام.

غاب هالاند عن المباراتين السابقتين لسيتي أمام إشبيلية الاسباني في دوري أبطال أوروبا وليستر سيتي في الدوري بسبب إصابة في القدم ومرض.

استأنف النروجي الفتاك التدريبات الكاملة أمس ويأمل غوارديولا في أن يكون نجمه جاهزًا للمباراة على استاد الاتحاد.

سيشكل وجود هالاند دفعة كبيرة لحامل اللقب، بعد أن سجل 22 هدفًا في 15 مباراة في جميع المسابقات منذ وصوله من من بوروسيا دورتموند الالماني خلال الصيف، بينها 17 في الدوري.

وقال غوارديولا "إنه أفضل بكثير. سنقرر لاحقا. إنها خطوة جيدة، بداية التدريب، لكن الآن لدينا (حصة) أخرى وسنرى".

أثار غوارديولا التساؤلات بعد أن أبقى نجمه الاخر الشاب فيل فودن على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين بالدوري، قبل أن يدخل في الفوزين على برايتون وليستر.

لكن الاسباني قال إنه لم يكن عدم رضا عن مستوى فودن بل ببساطة يقوم بالمداورة لإبقاء الجميع بحلة جيدة في ظل الجدول المزدحم قبل كأس العالم.

وبرّر "رياض (محرز) جلس على مقاعد البدلاء وجاك غريليش وبرناردو سيلفا و(إيلكاي) غوندوغان وكيفن دي بروين. هذه ليست مشكلة. لدينا العديد من اللاعبين وعلينا الاستعانة بهم. أنا أطالب بالأفضل وأريد الأفضل منهم. سيحدث هذا في المستقبل. لقد كان الأمر كذلك دائمًا".

وأردف "في دورتموند لعبنا من أجل التأهل في المركز الاول، ولم يلعب كيفن دي بروين دقيقة واحدة. هذا يحدث.

المصدر / وكالات