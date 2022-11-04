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إعلام الاحتلال: هناك خشية لدى الجيش من تمدد عمليات المقاومة في الضفة

04 نوفمبر 2022 . الساعة 15:28 بتوقيت القدس
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ذكرت وسائل إعلام تابعة للاحتلال بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخشى من انتشار العمليات الفلسطينية، خصوصاً عمليات إطلاق النار على مركبات للمستوطنين وجنود الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه "في ختام تقييم للوضع جرى الأسبوع الماضي على خلفية استمرار العمليات في الضفة الغربية، أمرت قيادة القوات البرية والقيادة الوسطى بشراء 2500 سترة واقية جديدة لجنود الجيش الإسرائيلي، خاصة لمنطقة الضفة الغربية".

وبحسب الصحيفة العبرية فإن الاحتلال قرر شراء هذه بمبلغ حوالي 8 ملايين شاقل، ويضاف ذلك إلى ملايين أخرى من الشواكل تخصص حاليا لشراء حوالي 50 عربة مصفحة ضد الرصاص والحجارة.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي الخناق على الضفة الغربية وزادت من وتيرة استهدافها للفلسطينيين، مع ارتفاع في عمليات المقاومة التي تطاول قوات الاحتلال والمستوطنين.

واستشهد أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال، أمس الخميس، في كل من مخيم جنين ومدينة القدس المحتلة، أحدهم القيادي في "كتيبة جنين" التابعة لـ"سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، فاروق سلامة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #الضفة #عمليات

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