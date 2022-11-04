مسيرة حاشدة وسط قطاع غزة نصرة للأقصى والضفة الثائرة

نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة وسط قطاع غزة، نصرة للمسجد الأقصى المبارك، ودعمًا لمقاومة الضفة المحتلة الثائرة.

وقال القيادي في حركة حماس إياد أبو فنونة إن المسجد الأقصى في خطر شديد ويتعرض لظلم إسرائيلي كبير.

وأكد أبو فنونة أن شعبنا الفلسطيني سيبقى يقاوم المحتل الإسرائيلي حتى دحره وتحرير فلسطين.



ووجه التحية للمقاومين الذين ينفذون عملياتهم في قلب القدس، مشيرًا إلى أن حماس والقسام ستبقى مساندة للمقاومة في الضفة والقدس.



وتابع "نقول لـ "بن غفير": "لن تستطيع أن تحمي رأسك أو رؤوس المستوطنين"، وأن المستوطنات في الضفة والقدس لن تبقى آمنة بعد اليوم.

















