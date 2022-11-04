"المجلس الأعلى" يستنكر قصف ملعب كرة قدم في غزة

استنكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، عبد السلام هنية، اليوم الجمعة، القصف الإسرائيلي الذي تعرض له ملعب "المعمورة" وسط قطاع غزة.

وطالب هنية المجتمع الدولي بموقف واضح لحماية الرياضيين والمنشآت الرياضية ووقف هذه الجرائم، خاصة من المؤسسات الرياضية الدولية، وفرض عقوبات دولية على الاحتلال الذي لم يلتزم بأي اتفاقيات أو التزامات بعدم استهداف أو المس بالرياضة الفلسطينية.

وناشد هنية المؤسسات الدولية والرياضية بإدانة القصف الذي تعرض له الملعب البلدي ولجم جرائم الاحتلال وكشف زيف المحتل المجرم أمام العالم بتدميره واستهدافه للمنشآت الرياضية في قطاع غزة بعد أن استطاعت رياضتنا من تحقيق إنجازات كبيرة على المستوى العربي والدولي.

وأكد هنية أن الاحتلال يتمادى في قصف الملاعب والمنشآن الرياضية، بسبب عجز المجتمع الدولي الرياضي الاعمى أمام هذا الاحتلال، مبيناً أن القيادة الدولية الرياضية سخرت كل إمكانياتها على كل المستويات من أجل أوكرانيا.

المصدر / وكالات