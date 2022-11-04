أبو زهري يؤكد أن المقاومة قادرة على تحقيق النصر

قال الدكتور سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس في منطقة الخارج إن "عرين الأسود"، إنجازٌ فلسطيني متقدم يتكامل مع المقاومة التاريخية للشعب الفلسطيني، ويؤسس لمسيرة جديدة من التضحيات لتحقيق أهداف شعبنا الذي يسعى للحرية.

جاء ذلك خلال لقاء شعبي نظمه العمل الجماهيري في حركة حماس في لبنان، أمس الخميس في منطقة وادي الزينة قرب مدينة صيدا، لدعم "عرين الأسود" ودعم صمودهم وتضحياتهم، بحضور شخصيات وطنية فلسطينية ولبنانية وعلمائية وشعبية.

وأضاف أبو زهري، أن رصاصات مجاهدي "عرين الأسود" في الضفة الغربية تتكامل مع أداء المقاومة في غزة والقدس، وتوجه رسالة واضحة للاحتلال باستمرار شعبنا في مقاومته حتى التحرير والعودة.

وألقى الشيخ بسام كايد رئيس رابطة علماء فلسطين في لبنان كلمة اعتبر فيها أن "عرين الأسود" إبداع وطني يؤكد قدرة الشعب الفلسطيني على التأقلم للوصول إلى أهدافه.

وتخلل اللقاء الشعبي عرض لـ (كشافة الإسراء) التي رفعت صور شهداء "عرين الأسود" وأدوا التحية لهم، وقدم فتيان من وادي الزينة مشهد تمثيلي يعبر عن مقاومة "عرين الأسود"، كما أدت فرقة التراث بقيادة الفنان بسام صبح وصلات فنية، والقت الطفلة ريماس عبد الهادي قصيدة عن الشهداء.