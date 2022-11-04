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بماذا عقّبت كتائب القسام على قصف غزة؟

04 نوفمبر 2022 . الساعة 08:32 بتوقيت القدس
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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح يوم الجمعة، استهداف الاحتلال لأحد مواقعها وسط قطاع غزة، بعدد من القنابل.

وفي تغريدة لها عبر "تليجرام"، قالت القسام: "أقدم العدو المجرم فجر يوم الجمعة على استهداف موقع "الكتيبة 13" على مدخل مخيم المغازي بعددٍ كبيرٍ من القنابل، وقد تصدت مضاداتنا الأرضية للطيران الصهيوني المعادي".

وشددت على أنّ "كتائب القسام ستبقى رأس الحربة تدافع عن شعبها وأرضها وتتصدى للعدوان الغاشم في كل بقعةٍ من فلسطين، "وسيَعلمُ الذينَ ظَلموا أيَّ منقلبٍ يَنقلبُون"".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #الاحتلال #قصف #القسام

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