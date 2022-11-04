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بعد مشكلته مع زوجته.. بيكيه يعلن اعتزال كرة القدم

04 نوفمبر 2022 . الساعة 04:18 بتوقيت القدس
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بيكيه لعب 14 عاماً مع برشلونة

أعلن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني، يوم أمس الخميس، اعتزاله كرة القدم بعد نهاية مباراة ألميريا القادمة، عقب 14 عاماً قضاها في صفوف الفريق الأول.

ونشأ جيرارد بيكيه في أكاديمية برشلونة الشهيرة "لا ماسيا" قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في الفئات السنية للنادي، وعاد إلى برشلونة صيف 2008 في إطار ثورة قام بها المدرب الجديد حينها بيب غوارديولا.

وعانى بيكيه من مشاكل داخل وخارج الملعب خلال العام الجاري، إذ أعلن انفصاله عن شريكته الكولومبية شاكيرا وسط اتهامات له بخيانتها، ومن ثم خروجه من التشكيلة الأساسية للنادي الكاتالوني.

ونشر بيكيه مقطعاً مرئياً عبر حسابه الرسمي على "تويتر" يعلن فيه أنه سيغادر برشلونة بعد مباراة الفريق المقبلة أمام ألميريا، مؤكداً "سأعود إلى النادي مجددا" في إشارة إلى أنه ينوي الترشح لانتخابات رئاسة النادي عام 2026.

ولعب بيكيه أكثر من 600 مباراة مع برشلونة فاز خلالها بالكثير من بطولات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا 3 مرات، بالإضافة إلى بطولات في كأس الملك وكأس السوبر.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#برشلونة #رياضة #اعتزال #بيكيه

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