فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بعد مشكلته مع زوجته.. بيكيه يعلن اعتزال كرة القدم

"غوغل هانغ آوت" ثاني مشروع فاشل تغلقه "غوغل" في غضون سنوات

طائرات الاحتلال تشن هجمات حربية عنيفة على أهداف في قطاع غزة

هذه أهمية تناول وجباتك مع العائلة والأصدقاء

ماسك يعاند المعترضين على تسعيرة تويتر: ستدفعون 8 دولارات

حفنة منه تعزز صحة الأمعاء.. دراسة تكشف أهمية تناول اللوز

احذروا كثرة الاستحمام.. هذا ما سيحصل لبشرتك!

خاص: طواقم حكام مباريات اليوم في الدرجتين الممتازة والأولى

الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال حالة طوارئ عالمية

علميًا.. يمكن المساعدة أثناء النوم على نسيان ذكريات مؤلمة معينة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

"غوغل هانغ آوت" ثاني مشروع فاشل تغلقه "غوغل" في غضون سنوات

04 نوفمبر 2022 . الساعة 04:02 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

أنهى عملاق البحث على الإنترنت "غوغل"، خدمة هانغ أوتس Hangouts للدردشة التابعة له، بعد عامين من إعلانها لأول مرة أنها ستدفع الناس إلى استخدام الدردشة على التطبيق المرفق بخدمة البريد الإلكتروني Gmail.

وتعد تلك المرة الثانية خلال عامين التي يتم فيها إغلاق أحد تطبيقات غوغل الشهيرة، إذ أعلنت في أغسطس من العام الماضي إغلاق تطبيق أندرويد أوتو.

وقامت "غوغل" بإلغاء تطبيق "هانغ أوتس" للدردشة لنظامي أندرويد وiOS في يوليو. وعرضت على المستخدمين تحويلهم إلى تطبيق "غوغل شات" المستقل أو تجربة الدردشة داخل Gmail.

كما قال موقع TechCrunch، إن الإصدار الأخير من خدمة المراسلة، Hangouts للويب، سيتم الآن أيضاً التخلص منه نهائياً، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

عند وصول المستخدمين إلى موقع Hangouts على الويب، قد تظهر لهم رسالة مفادها: "اعتباراً من 1 نوفمبر 2022، ستعيد Hangouts على الويب التوجيه إلى الدردشة على الويب". نوصي بالانتقال إلى دردشة غوغل الآن".

وقالت "غوغل" سابقاً إن أولئك الذين يرغبون في الاحتفاظ بنسخة من بيانات هانغ أوتس الخاصة بهم سيتعين عليهم استخدام أداة Takeout قبل أن تختفي الخدمة نهائياً.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#غوغل #الإنترنت #خدمة هانغ أوتس Hangouts #Gmail

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة