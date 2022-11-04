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بالفيديو طائرات الاحتلال تشن هجمات حربية عنيفة على أهداف في قطاع غزة

04 نوفمبر 2022 . الساعة 03:33 بتوقيت القدس
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قصف-طائرات-الاحتلال

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الجمعة، غارات عنيفة على أهداف ومواقع عسكرية في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أنّ أكثر من 13 صاروخاً أطلق تجاه موقع عيسى البطران والكتيبة 13 في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وهرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان فور الاستهدافات.

يأتي ذلك في أعقاب زعم جيش الاحتلال اطلاق 2 صواريخ من قطاع غزة مساء أمس صوب الداخل المحتل.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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